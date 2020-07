El rumbo que podría tomar Yerry Mina

Todo indica que Yerry Mina parece tener los días contados en el Everton Inglés, club al que llegó procedente del Barcelona y en el que no ha podido rendir como quisiera.

Mina ha sido víctima de las lesiones que no lo han dejado en paz y por las que no ha sido titular en el club que dirige Carlos Ancelotti.



Le puede interesar (



El colombiano, al parecer, podría salir del club y dicen en Inglaterra que ya se contempla una oferta que llegó de España, específicamente del Valencia.



Según el diario The Sun, el elenco ibérico el dueño del equipo, el chino Peter Lim, estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros por contar con el defensa colombiano, figura de la Selección en el pasado Mundial de Rusia del 2018.



Everton, dice el periódico, analizaría el caso y vería con buenos ojos el traspaso, pues su situación actual no es la mejor.



Además, se advierte que el equipo inglés estaría dispuesto a contar con John Stones, jugador de la selección inglesa y que poco ha jugado en el Manchester City.





Deportes