Yerry Mina tendrá un duelo aparte este sábado con el Everton

Mientras James Rodríguez aún espera una oportunidad para volver a jugar con el Everton, Yerry Mina ha tenido mucha más continuidad que su compatriota desde que Rafa Benítez llegó a la dirección técnica del equipo.

Mina ha jugado tres de los cuatro partidos del Everton en la Premier League en esta temporada, dos de ellos como titular, y muy posiblemente, lo haga de nuevo este sábado, cuando su equipo enfrente al Aston Villa como visitante.



Este juego tiene un significado especial para Mina: al frente tendrá al portero argentino Emiliano Martínez, titular del Aston Villa y su verdugo en la semifinal de la Copa América, en la que tuvieron un duelo muy particular.



Argentina y Colombia se cruzaron en la semifinal de ese torneo. Tras un 1-1 en el tiempo reglamentario, el duelo se fue a desempate desde el punto penalti. Allí, el 'Dibu' Martínez fue figura y metió a su selección en la final. Para ello, les hizo trabajo psicológico a los cobradores colombianos.



Al que más le habló fue a Mina, a quien empezó a lanzarle frases para desconcentrarlo. "Yo a vos te conozco", le dijo primero, y luego, la ya célebre "Mirá que te como". El 'Dibu' atajó ese tiro y luego tuvo un festejo que fue considerado ofensivo por muchos hinchas.

"El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte", dijo después Martínez.



En el partido entre Colombia y Argentina en la eliminatoria, antes de la Copa América, Mina y Martínez tuvieron un choque en la cancha y el portero argentino tuvo que salir de la cancha.



"Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo 'Disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido'. Él me contestó todo muy profesional", recordó Martínez.



Desde entonces, Mina y Martínez no se habían cruzado en una cancha. Lo harán este sábado y allí se verá si lo que pasó en Brasil quedó en el pasado o si habrá un nuevo capítulo.



