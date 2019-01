Yerry Mina sale por molestias física en la FA Cup

El defensor de la Selección Colombia Yerry Mina fue titular en la eliminación del Everton 3-2 contra Millwall por la FA Cup. Las malas noticias para el club de Liverpool no paran, pues el central tuvo que salir del terreno de juego al minuto 46 por molestias físicas.

El colombiano tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del Everton al minuto 28. El entrenador Marco Silva tuvo que sustituirlo para el arranque del segundo tiempo. El equipo aún no ha emitido parte médico al respecto. Yerry Mina salió por el central Zouma.



El estadio The Den de Londres contempló una nueva sorpresa en los dieciseisavos de final, donde se estancaron el Newcastle y el Burnley, también de la Premier, y que aún no superó ni el Brighton ni el Wolverhampton, abocados al 'replay' (desempate).



El Everton, que lleva tres derrotas y una sola victoria en sus últimos cuatro encuentros, trasladó a la Copa la inestabilidad que evidencia en la Premier. El conjunto que dirige el portugués Marco Da Silva fue incapaz de aprovechar las ventajas de las que dispuso a lo largo del encuentro.



Primero se adelantó a los tres minutos con el gol del brasileño Richarlison que equilibró para los locales Lee Gregory. Después, en el 72, con el gol del turco Cenk Tosun que tres minutos después igualó Jake Cooper.



Con el choque abocado al partido de desempate, el Millwall logró el triunfo en el tiempo añadido, gracias a Murray Wallace, que condenó al Everton. El Millwall se situó en octavos junto al Manchester City, el Watford, el Derby County, el Swansea y el Doncaster Rovers.





DEPORTES y EFE