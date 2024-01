A Yerry Mina le llueven los pretendientes: su salida de Italia es inminente

El defensor Yerry Mina no está viviendo su mejor momento en Fiorentina y aunque parecía que en conjunto viola iba a tener más oportunidades que en Everton de Inglaterra, el colombiano tendría todo decidido para cambiar una vez más de club.



A lo largo de las últimas semanas se ha venido rumorando desde Italia un cambio de equipo, generando interés en Turquía, en Brasil y Portugal, pero aún no hay nada concreto, pero crece cada día más un cambio de aires.

Yerry Mina y Vincenzo Italiano Foto: X: Fiorentina / EFE

Según explicó el periodista Nicolò Schira, la directiva de la 'viola' ya aprobó la salida del colombiano, que no entra en los planes del técnico Vincenzo Italiano. El club se quiere desprender de él este mercado de fichajes, a pesar de que su contrato va hasta el próximo 30 de junio.



Sus números en la Fiorentina esta temporada son bastante pobres: solo ha jugado siete compromisos, solo en uno disputó los 90 minutos, en los otros solo fueron trozos de partido.



Su poco tiempo de juego se debe a las constantes lesiones que lo han vuelto a golpear en Italia, un problema recurrente que arrastra desde su paso por la Premier League.

Yerry Mina Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, a Yerry Mina le han salido varios pretendientes, pero esta vez, de ligas que no son de la élite, pues en equipos de Grecia y Arabia Saudita estarían buscando al jugador de 29 años.



En Grecia ha generado mucho interés, siendo Olympiacos uno de los que le está haciendo seguimiento. Pese a ello, la opción de Arabia Saudita no es descabellada y según cuenta el periodista Bruno Andrade, a Mina habría acercamientos, pero no se confirmó el club.



“Yerry Mina se marcha de la Fiorentina. Recientemente, estuvo vinculado al FC Porto, pero actualmente está negociando con un club de Arabia Saudita. Viendo los próximos pasos del central colombiano”, mencionó Bruno Andrade.

Yerry Mina está mesmo de saída da Fiorentina. Foi associado recentemente ao FC Porto, mas tem neste momento uma negociação em andamento com um clube da Arábia Saudita. A ver os próximos passos do central colombiano... — Bruno Andrade (@brunoandrd) January 24, 2024

Por ahora, Yerry Mina sigue trabajando con Fiorentina mientras analiza opciones de cara al futuro, aunque el cambio de equipo se produciría en junio, mes en que termina la temporada, por lo que tendrá varios partidos para poder sumar minutos de competencia.

DEPORTES

Con información de Futbolred.

