Yerry Mina prende las alarmas en la convocatoria de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo citó este miércoles 26 jugadores en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra España y Rumania en la fecha Fifa de marzo.

En el listado sobresalen jugadores de la base del entrenador, con los que se mantiene tercero en la eliminatoria e invicto, como James, Luis Díaz, Jhon Arias y Rafael Santos Borré.

En la defensa, la gran ausencia es la de Davinson Sánchez, que no pudo ser citado por su lesión actual.

Sin embargo, a días previos para que inicie la concentración, este jueves hubo novedades con el defensor central Yerry Mina.

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

El zaguero del Cagliari de Italia prendió las alarmas al no poder terminar uno de los entrenamientos del cuadro italiano, que fue abierto al público, según reportó el medio Centrotentuno. Se trataría de una molestia de pantorrilla la que afectó al jugador.

"Luego de los tratamientos del masajista, quedó al margen con un notorio vendaje con hielo aplicado en la parte dolorida", dijo el medio.

No obstante, aunque no hay un parte médico, el mismo medio informó que su salida prematura no habría sido por algún factor de gravedad. Al parecer Yerry abandonó la cancha por precaución ante una molestia muscular.

En todo caso, Yerry salió de la cancha sin cojear ni mostrar dolores particulares tras el endurecimiento de su gemelo izquierdo, lo que da a entender que su dolencia no es de preocupación.

Se esperan novedades sobre la situación del jugador, que tiene partido este sábado contra Monza.

