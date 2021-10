Mina iba a ser héroe, pero la mano y el VAR lo impidieron: calificaciones

Yerry Mina iba a ser la figura del partido. Eso de hacer un gol en el epílogo no admite discusiones. Son esas hazañas que sirven para quedar inmortalizadas hasta en una estatua. Mina hizo con los pies lo que normalmente hace con la cabeza, pero primero lo hizo con la mano, una mano entrometida, sutil; el verdadero manotazo fue el que recibió directo en su alegría, la de toda la Selección, cuando el árbitro y el VAR le anularon el gol.



Mina, que recibió de Cuadrado un pase que literalmente fue con la mano, rescató la pelota con su pierna derecha; a dónde vas, le dijo cuando se le iba; la recogió, la hizo suya, se giró como el más virtuoso, un obelisco vestido de 10. Remató y gol, y Colombia vibró por unos instantes, los que separan la euforia del VAR. Entonces lo invalidaron. Fue un gol inconcluso, un gol que fue y dejó de ser: un exgol.



Mina y Ospina fueron los mejores de Colombia. Pero el mejor de la cancha fue el arquero visitante, Alexánder Domínguez, que se encargó de amargarle la vida a Díaz, a Zapata, a Quintero, a Cuadrado... a Colombia.



Ospina y Mina, los mejores de Colombia

David Ospina: este texto podría repetirse en cada partido, con las mismas líneas, con los mismos elogios, porque Ospina siempre hace lo mismo: salvar y salvar a Colombia. A los 4 minutos del partido ya había desplegado su capa. Ya preocupa que el arquero figure tanto... 7



Juan Guillermo Cuadrado: fue un lateral contenido, amarrado. Ecuador le puso problemas y redujo sus expediciones al ataque. En el segundo tiempo tuvo más libertad. Se instaló en zona rival. En general, no fue el Cuadrado se siempre. 5



Yerry Mina: iba a ser el héroe, el artífice de una victoria imposible; minuto 90, metió el gol, celebró, bailó, gritó, y por una mano no hubo gloria. 6



Carlos Cuesta: afianzado, como si llevara mil batallas vestido de amarillo. Va a ser difícil que suelte el puesto. 6



Johan Mojica: jugó porque es un lateral que ataca, pero no atacó, no pudo. Siempre se estrelló. No pudo ser el cómplice que Díaz necesitaba. 4

Barrios, el mejor en zona de volantes

Barrios, en plena lucha contra Ecuador. Foto: AFP

Wílmar Barrios: siempre fuerte para quitar, sutil para entregar. Hace lo suyo, y un poco más, pero Colombia pierde en los rebotes. Algo pasa ahí. 6



Matheus Uribe: ni en marca ni en ataque, ni agresivo ni lúcido. No tuvo un partido destacado. Por eso se fue en la segunda parte. 4



Juan Fernando Quintero: intentó e intentó, con lo suyo, sus armas, sus pases filtrados y su media distancia. Una que otra vez le salió, pero no hubo gol. Se fue apagando, se fue cansando y fue desapareciendo. 5



Luis Díaz: siempre inventa una nueva jugada porque casi siempre le toca librar sus batallas solo. Cuando entró Roger, su juego creció. Tuvo el gol y el arquero se lo evitó. 6

Rafael Santos Borré: de ida y vuelta, recorriendo la cancha a ver dónde encontraba la pelota, y no la encontró. Y si la encontró, le faltó precisión o fortuna. No lució. 4



Duván Zapata: no le entra, no le entra y no le entra. El Toro sigue en Atalanta. No ha venido. Ni sus compañeros lo encuentran. Cuando al fin se vio de frente al arco, solo, con la pelota haciéndole ojitos, sacó el misil y el arquero le dijo que no, se lo atajó. 4



Gustavo Cuéllar: entró por Uribe (14 ST).Colombia necesitaba un segundo pulmón, oxígeno. A eso entró. Tuvo una imprudencia de penalti, lo salvó un fuera de lugar y el VAR. Uff. 6

Los cambios: Cuéllar fue clave

Falcao García: entró por Borré (14 ST). Entró y probó las manos del arquero con un cabezazo poderoso. Pero había fuera de lugar. No se vio más. 5



Daniel Muñoz: entró por Quintero (25 ST). Le dio libertad a Cuadrado y lo acompañó. (Sin nota)



Roger Martínez: entró por Zapata (25 ST). Le dio vida a Díaz, lo ayudó, y Colombia, al fin, se acercó. (Sin nota)

