¿Otra baja para la Selección? Yerry Mina no jugó con el Everton

Everton, sin James Rodríguez y sin Yerry Mina, derrotó este sábado 0-2 como visitante al Brighton. La ausencia de los colombianos llamó la atención, especialmente la del zaguero central, quien está en la lista de convocados por Reinaldo Rueda para la fecha triple de la eliminatoria, contra Bolivia, Paraguay y Chile.

En cuanto al zaguero central, el club detalló en su cuenta oficial que tiene “un golpe menor”, sin detallarse en qué parte del cuerpo, y por ello Rafa Benítez decidió no arriesgarlo.



Vale recordar que Mina fue titular el fin de semana anterior en la Premier League (empate con Leeds) y suplente entre semana por Copa de la Liga (victoria contra Huddersfield).



Por otro lado, James nuevamente estuvo ausente de la convocatoria. Los últimos partidos no pudo actuar por haber tenido contacto estrecho con un futbolista que dio positivo por covid-19, pero él mismo confirmó que regresó a entrenamientos desde el lunes pasado.



Si bien la excusa de Benítez podría pasar por esperar que el cucuteño se ponga a punto en lo futbolístico, los medios europeos avisan que el 10 de la Selección estaría definiendo el club al cual saldría. Y no es para menos, el mercado termina el 31 de agosto.



REDACCIÓN FUTBOLRED