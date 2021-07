Yerry Mina afronta serios problemas en el Everton

Yerry Mina no tiene su cupo en el Everton asegurado, según las informaciones de prensa prevenientes de Inglaterra.

Según los medios, Mina no está en los planes del nuevo técnico, Rafa Benítez, para la temporada y ya tendría su reemplazo listo.



Mina acaba de terminar su participación con Colombia en la Copa América y está a la espera de las decisiones.



"Con Yerry Mina en la lista para irse este verano, se cree que Benítez está ansioso por asegurarse de que se traiga un buen reemplazo, y ese parece ser Koulibaly", dice el 'Daily Mail'.



El zaguero no ha contado con mucha suerte en la escuadra de Liverpool debido a las lesiones.



