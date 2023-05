Yerry Mina y el Everton hicieron la tarea este fin de semana. El defensor central, en su último partido con la camiseta de los 'Toffees', logró ayudar a que su equipo venciera 1-0 al Bournemouth y salvara la categoría, tras duras semanas en las que el descenso parecía la única opción. Sin embargo, aunque Mina debería estar celebrando, la noticia es que es tendencia en Inglaterra, pues en medio de su emoción al jugar habría mordido a un rival.

'Yerry Mina mordió a un rival': la tendencia en Inglaterra

Yerry Mina (der.) se retira lesionado en el partido Everton vs. Chelsea. Foto: Andrew Yates. Efe

Una volea desde la frontal del maliense Abdoulaye Doucouré poco antes de la hora de juego desahogó al Everton, que logró el triunfo que necesitaba ante el Bournemouth (1-0) para amarrar su continuidad en la Premier.



El cuadro de Yerry Mina era el único que dependía de sí mismo en la carrera por la salvación.



Con ocho puntos conquistados de los últimos quince en juego, el Everton ha completado un final de curso solvente, suficiente para seguir en la Premier y elevar a 69 las temporadas seguidas en la máxima competición inglesa. No obstante, los 'Toffees' sufrieron ante un rival sin nada en juego que no puso fácil la tarea al cuadro de Dyche. Es más, el tramo final estuvo embarrado, con numerosas interrupciones y un innecesario juego brusco. Especialmente a partir del minuto 56, cuando Doucouré marcó el gol necesario para el equipo de Goodison Park.



No en vano, sobre los setenta minutos, Mina pareció perder el control, pues en medio de una tremenda polémica, el defensor colombiano tuvo un fuerte roce con el delantero Dominic Ayodele Solanke-Mitchell.



Y, de hecho, según concluyen en Inglaterra del video del incidente, Mina habría mordido al rival.



Yerry Mina qui mord Solanke ??? pic.twitter.com/Px8syLA0jA — 19’🃏 (@dybalix_) May 28, 2023

En el partido, la jugada fue revisada por el VAR y no sancionaron a Mina. Sin embargo, los medios reseñan el escándalo en el que está el colombiano.

*Con EFE