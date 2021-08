Mina le dice a James que van a seguir juntos en la Selección

James Rodríguez sigue asumiendo con más frecuencia su rol alternativo como streamer en redes sociales. Nuevamente en su canal de Twitch tuvo un momento donde envió un mensaje a sus críticos.



En el espacio también estuvo Yerry Mina, su compañero en el Everton inglés.



Yerry Mina y James Rodríguez Foto: Twitch @Jamesr1222

James afirmó, como en otras ocasiones, que se encuentra bien para jugar en Everton o donde le toque.



Cuando se le preguntó a Mina por la Copa América, James volvió a referirse a la polémica por su no convocatoria. "Habla lo que es, que te van a seguir llamando. Tranquilo que vas a seguir jugando", le dijo.



"Tú sabes que eres un jugador importante para toda Colombia, vamos es para adelante, vamos a hacer historia", le respondió el zaguero.



Dentro de las respuestas que dio Mina, se refirió también a su paso por Santa Fe, donde se consagró. "Al principio fue difícil. Llegué pelaíto con ganas de mostrarme. Estaba Omar (Pérez), Wilder Medina, Pacho Meza. Fue algo importante, me ayudo a crecer mucho. Me fui afiánzando y me dieron minutos. Me fui colocando más nítido. Fue muy bacáno porque ganamos muchas copas", dijo.



El zaguero también aprovechó para destacar la preparación física de James, mientras que este envió un mensaje a sus críticos: "La gente habla y dice muchas cosas. ¿Tú viste mi día a día? Ves cómo vivo? Cuando estés conmigo habla. Si no lo conoces, si solo oyes, te tienes que callar. Hay mucha gente y la prensa que tienen que venir acá y después de un mes, veinte días, que hablen los que quieran. No voy con que mientan".



Finalmente el '10' afirmó que el partido que se perdió contra Inglaterra en el Mundial de 2018 es el que más le duele en su carrera: "Fue una pena no estar contra Inglaterra. Dios sabe cómo hace sus cosas. Hubiera sido otra cosa si yo estaba, es algo de lo que me arrepentiré siempre, no haber jugado".



DEPORTES