Para Mina Tesillo y James son los mejores pateando penales en Colombia

Yerry Mina habló en una rueda de prensa en Bogotá, junto a su compañero Juan Guillermo Cuadrado, sobre su lesión, su pasada temporada en Everton, la eliminación de Colombia de la Copa América y las amenazas que sufrió el jugador William Tesillo.

El defensa del everton dijo que el semestre pasado fue muy complejo para él, porque aunque intentaba dar lo mejor y quería mostrarse para poder ganarse lña titularidad en el equipo su lesión no se lo permitía.

“Sentía molestia y quise jugar con molestias, ahí fue cuando vinieron las críticas. Me recuperé con mucho dolor. Después volví y me lesioné. Volví y me recuperé con dolor en el pie. Me lesioné de nuevo. Fue una temporada muy complicada para mí. Yo quería demostrar pero el dolor no me dejaba hasta el momento que dije: no, ya no puedo más, ya tengo que parar”, aseguró.



Para él, el apoyo de sus compañeros de equipo fue lo más importante en ese proceso. “De mis amigos futbolistas con quien más hablo es con Cuadrado y él me motivaba y me decía: tranquilo panita, usted es el mejor. Así como cuando uno sale con ‘pecho inflado’ y al ratico me desinflaba con las lesiones. Y yo le decía. ¿cómo haces para mantenerte así firme? Y él me decía: ten fe en el señor, ora mucho. Hasta que me lo encontré en la selección y le dije ‘ya estoy es nítido’ y a la semana ya otro dolor. Y yo dije qué es lo que está pasando y seguí. James me decía: haz todo lo que tengas que hacer porque en la Copa no podemos estar dando ventaja y te necesitamos”.

Según Mina, luego de un proceso duro y de mucho trabajo en el que entrenaba hasta 11 horas diarias, ya se encuentra listo para volver a las canchas. “Yo voy a hacer mi trabajo, voy a tratar de ganarme mi puesto en Everton, sé que tuve muchos inconvenientes pero lo importante es sentirme bien Y desde ahí partir paso a paso a convencer al profesor que es quien da la alineación y ganarme mi posición en el campo. Tengo que trabajar y voy a tratar de ser titular y de representar a Colombia, a Guachené, a Everton... Vamos es con todo".



Sobre la Copa América dijo que salieron muy tristes todos en la selección. “Recuerdo que veíamos las caras de los compañeros y decíamos no puede ser. Nos sentíamos tan bien y pensamos que nos pasó igual que en el Mundial. Pero bueno esto son cosas que pasan en la vida, esto es fútbol, hay que aceptarlo, hay que seguir adelante. Esto es un proceso. Y yo creo que estos son experiencias que vamos acogiendo para lo que se viene”.

Además, señaló que para él William tesillo es de los mejores tiradores de penales de la selección. “Para mí Tesi es uno de los que mejor patea penales de la selección, él y James, para mí. Y la verdad que me sentí muy triste por lo que pasó . (...) De los penales que pateamos en la práctica él falló solo 1, de 50 que pateó, y es porque lo quiso picar”.



Mina se mostró preocupado por las amenazas que recibió el jugador y su familia y se quejó por la reacción de los hinchas. “Yo le decía: hey, a la próxima yo no voy a patear porque si lo boto entonces me van a amenazar a mí y a mi familia. Y en vez de blindarnos, darnos apoyo para seguir y para la próxima decir: yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, nos salen con una de estas”.



DEPORTES