Yerry Mina se confesó y habló sobre el viacrucis de sus lesiones

Yerry Mina, uno de los primeros en llegar a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, se mostró confiado en que sus lesiones quedaron atrás y está decidido a enfocarse en su próximo objetivo con la Selección: Copa América 2019.

Sus declaraciones

Su convocatoria a la preselección. Siempre uno quiere estar en selección estar con sus amigos, es importante para nosotros y nos da un plus para estar en club de uno. A mí solo me toca trabajar y trabajar por los momentos que pase, por ahí hubo momentos difíciles donde fueron preocupantes, donde estuve mal. Pero lo importante es que ya paso y ahora disfrutar este llamado. Ya me estoy imaginando cómo será la copa y por qué no ganarla.



Sus lesiones. Me hicieron aprender mucho ahora no quiero pensar más en eso, quiero vivir el presente y aprender de mis compañeros y los profesores. Siempre me rodeo de mi familia de mi futura esposa de los que me quieren panita porque después de vivir esos momentos agradables como lo fue el Mundial y llegar lesionado al Everton fue complicado, ahora quiero pensar en el presente, cada día estoy más fuerte.



La experiencia en la Premier League. Me deja una gran enseñanza porque así los partidos vayan 5-0 no se puede dar por vencidos. Los equipos chicos siempre pelean. Hay que trasmitir esa energía de poder remontar.

Su estado físico. Estoy fuerte panita, una persona de los profesores (cuerpo técnico de Carlos Quieroz) estuvo siempre conmigo por eso le agradezco y a las personas que me enviaron mensajes también le agradezco. Eso llega, ahora a demostrar de lo que estamos hechos. Siempre tenemos que estar con los pies en la tierra y los ojos en el cielo.



El acompañamiento del cuerpo técnico de Quieroz. La verdad que para nosotros eso es muy lindo porque hay otras selecciones que no se preocupan por uno. La verdad eso de Quieroz fue muy bonito porque se preocuparon por Mojica, por Fabra y eso te da más fuerzas para trabajar para decir: sí se puede.



