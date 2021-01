Con toda humildad, Mina demuestra su admiración por James 

Yerry Mina está en pleno ascenso de su nivel. Partido a partido del Everton se viene destacando. Y luego del gol que anotó el domingo en la FA Cup, a pase de James, el zaguero dio declaraciones en las que reveló cómo es su relación con James.

Mina contó cómo se conoció con el volante. "En Santa Fe cuando me convocaron por primera vez a la Selección de mayores, en la Copa Centenario en Estados Unidos, yo miraba de lejos a James y temblaba. Le pedí una foto y le dije 'hey 'panita', me regalas una foto', él me dijo que claro y después él y Falcao me llamaron a su mesa y yo les dije que no porque estaba muy nervioso", contó Mina.



"Fue una linda anécdota, porque pasé muchos ratos incómodos porque yo estaba nervioso y él me llamaba y yo no podía acercármele, me daba pena estar con él. Yo le preguntaba 'cómo es eso en Europa, cómo es jugar con grandes jugadores' Él me decía ''panita' tranquilo, tú muy pronto estarás allá, solo tienes que disfrutar'".



Y ahora que lo tiene de compañero en el Everton, sigue sintiendo admiración por el volante.



"James es un gran jugador, una gran persona. Es inspiración para muchos jóvenes en Colombia, es un líder es un ganador y desde entonces siempre lo miraba como entrenaba, como corría, como dominaba el balón, como hacía sus movimientos. Siempre lo seguí, lo apoyé y lo sigo apoyando porque es un crack".

Y finalmente, en cuanto a jugar con él, dijo: "Tenerlo ahora a mi lado, es algo grandioso. Le doy muchas gracias a Dios por que él haya llegado al Everton, es un grandísimo jugador de fútbol, es ganador, siempre quiere trabajar y está para grandes cosas. Cada uno del equipo disfruta cada vez que él tiene el balón, hace cosas diferentes y nos deja mano a mano cuando nos hace un pase, es un crack".



