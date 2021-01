El Yerry Mina más sincero y una divertida anécdota con James

Pocas veces se ha visto a Yerry Mina tan sincero. Su paso por el Everton ha tenido buenos momentos, momentos regulares y otros nada buenos. Él lo reconoce y sabe que debe seguir trabajando para poder mantenerse en la titular de Carlo Ancelotti.



Mina sabe que la llegada de James ha sido de mucho provecho para él. Llegó un amigo con el que puede compartir los momentos futbolísticos, pero también todo lo que tiene que ver con sus vidas por fuera de las canchas.



"Con James hablamos de fútbol, pero cuando estamos afuera de la cancha, hablamos de la familia, de cómo nos sentimos. También de si vamos al gimnasio, hacemos sauna…porque James es muy profesional; en casa tiene más cosas para seguir trabajando; siempre que yo voy está haciendo ‘entrenamiento invisible’: agua fría, o está en recuperación, o está practicando el inglés, o está comiendo bien, porque se alimenta bien para trabajar bien. En lo único que lo aconsejo es cuando jugamos ‘básquet’…incluso la última vez lo dejé ganar", dijo en una entrevista con Directv Sports.



Otra de las personas que el defensor colombiano le agradece por su apoyo es la del técnico italiano Carlo Ancelotti. Mina reconoce que sus palabras siempre están para levantar la moral del jugador.



"Cuando no se daban las cosas, sentía un vacío dentro de mí. Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí (contra Uruguay). Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte. Me dije, me sacaron de esa zona de confort y depende de mí si me quedo ahí o me tengo que parar. Y Carlo (Ancelotti) me ha ayudado mucho a mejorar. Antes sentía que tenía que demostrar, pero ahora juego como yo lo venía haciendo; soy yo mismo, peleo y cuando tengo que jugar, lo hago sin miedo"", añadió.



Finalmente, sobre los posibles problemas de camerino tras las derrotas contra Uruguay y Ecuador afirmó: "No entiendo por qué salen con esas cosas. Queiroz es gran entrenador y persona. Lastimosamente perdimos los dos partidos muy mal, pero no entiendo de dónde salieron esos rumores”.



