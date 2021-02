Yerry Mina no tiene buenas noticias sobre su salud 

Yerry Mina no tiene un buen presente con el Everton y su presencia en la Selección Colombia estaría en duda, tras la lesión que presente.

Carlos Ancelotti, técnico del club de Liverpool, señaló este viernes que el zaguero, que salió lesionado en la derrota 1.-3 del club con el Manchester City en la semana, se perderá los compromisos venideros.



"Tiene un problema en la pantorrilla y estará por fuera, al menos tres a cuatro semanas", señaló el DT.



Mina, por su parte, en un libe con Fiat, señaló: "Al ver que no podía ni caminar le dije que no podía y hoy (jueves) me fui a hacer los exámenes. Estoy esperando el diagnóstico del doctor, esperemos que no sea muy grave, pero sí hay algo, sí hay una lesión…".



El defensa es un gran interrogantes para el llamado a la Selección Colombia, que enfrentará a Brasil y a paraguay en la fecha de las eliminatoria al Mundial de catar 2021, a finales de marzo.