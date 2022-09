Yaser Asprilla ya venía demostrando buen nivel con el Watford, en la segunda división del fútbol inglés, y ahora tuvo su bautizo en la Selección Colombia, con un gran segundo tiempo en el debut del argentino Néstor Lorenzo como técnico del equipo nacional.

Asprilla entró en reemplazo de Mateus Uribe, y con solo 19 minutos en la cancha se reportó, primero, con una asistencia para el tercer gol, anotado por Rafael Santos Borré, y luego, con un tanto de gran factura, tras recibir un brillante pase de Jorge Carrascal: se fue abriendo campo hasta que encontró el espacio para sacar el zurdazo y romper el arco de Guatemala: fue el cuarto gol del partido y el primero que marca con la Selección.

🎥 Revive el gol de Yáser Asprilla para el 4-0 parcial



Video: @GolCaracol#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/B0EBnbXKzT — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 25, 2022

“La verdad estoy muy contento por haber debutado con un gol”, dijo Asprilla en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Nueva Jersey.

Yaser Asprilla ya había ilusionado en su debut



No era su primer partido con la Selección: ya había aprovechado muy bien la primera oportunidad que recibió en enero de este año, cuando Reinaldo Rueda lo llamó para un partido amistoso contra Honduras en Fort Lauderdale, en un equipo con mayoría de jugadores de la Liga local.



En ese entonces jugaba en el Envigado y un día después se confirmó su transferencia al Watford, aunque este equipo lo dejó seis meses más en la liga colombiana. En ese partido, Asprilla entró en el minuto 43, cuando uno de los experimentados de ese equipo, Juan Fernando Quintero, salió lesionado.



Ahora, Asprilla, de 19 años (nació el 19 de noviembre de 2003 en Bajo Baudó (Chocó), era el segundo jugador más joven de una polémica convocatoria de Lorenzo, en la que llamó, prácticamente, a toda la base de la Selección en las últimas eliminatorias. Solo lo superaba un excompañero suyo en el Envigado, Jhon Jáder Durán, un mes menor que él y que vivió un proceso similar, pero con el Chicago Fire: el equipo estadounidense lo compró y esperó a que cumpliera la mayoría de edad para incorporarlo a la MLS.



Asprilla destacó el aporte de los veteranos del equipo, en especial el de Radamel Falcao García: mientras Yaser apenas acumulaba su segundo partido con la Selección, el Tigre jugó su partido número 100, en 16 años de trayectoria.



“También les agradezco a mis compañeros por haberme apoyado. Es una alegría estar con Falcao y los demás. Me han hablado mucho, me dan consejos, es una sensación muy bonita estar con Falcao y todos ellos”, dijo, como para ratificar lo dicho por Lorenzo a la hora de justificar el llamado de los experimentados del plantel.



Asprilla contó que ya “en el calentamiento me decían que podía sacar ventaja con los volantes” y que incluso el DT le hizo ver cómo sacar ventaja al pedirle “que entrara con confianza y que hiciera lo que siempre he hecho en la cancha. Gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar el primer gol con la Selección Colombia”.



Yaser se fue del país con 40 partidos con Envigado, en los que aportó seis goles y tres asistencias. En el Watford, que busca su regreso a la Premier League, ha jugado nueve partidos en todas las competiciones, y aunque no ha podido anotar goles, los comentarios sobre sus actuaciones han sido muy elogiosos. Atrás quedaron las críticas de su DT en Envigado, Alberto Suárez, más para impulsarlo a mejorar. Asprilla quiere comenzar una larga carrera con la Selección y ya dio su primera puntada.



