No es Dayro ni Nairo: es Yairo, sorpresa de la lista de Copa América

El nombre más sorpresivo de la lista de 40 jugadores que Carlos Queiroz entregó a la Conmebol para la Copa América de Brasil es el de Yairo Moreno, un atacante que desde mediados de 2018 actúa en el León, de México.

Lo curioso de la convocatoria es que Moreno, nacido el 4 de abril de 1995 en Necoclí (Antioquia), no es titular indiscutido en su equipo.



Ha jugado 26 partidos en la actual temporada de la Liga MX, pero solamente en 13 apareció como titular y apenas tres veces jugó los 90 minutos. Juega como extremo y ha marcado dos goles.



Moreno salió de las divisiones menores de Independiente Medellín, club con el que debutó en la A el 23 de marzo de 2014, en el juego que el DIM le ganó 2-0 a Deportivo Cali. Fue el único partido que jugó ese año.



En 2015 fue cedido a Equidad, donde jugó 19 partidos, y en el 2016 estuvo en Envigado, con siete goles anotados en 32 encuentros, antes de volver al DIM, donde marcó 11 tantos en 39 juegos, en temporada y media.



"No me importa si está en Millonarios o en el Milan, lo que veo es lo que me puede aportar en la selección, es lo que me importa. Yairo Moreno no está jugando mucho, pero lo observe demasiado", dijo Queiroz en la rueda de prensa de este jueves.



DEPORTES