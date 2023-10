¡Ya son panas! El emotivo abrazo entre Djokovic y Messi en el Balón de Oro

El argentino Lionel Messi no quiso pronunciarse sobre si es el mejor jugador de la historia y achacó sus ocho Balones de Oro a que jugó "en el mejor club de la historia", en referencia al Barcelona y los dos últimos a los éxitos con la selección.

"No sé si soy el mejor de la historia. No me interesa. El hecho de que se diga que estoy entre los mejores para mi ya es un regalo, algo muy especial. El fútbol lo juega todo el mundo, desde niños todos quieren ser profesionales, que me digan que puedo estar entre los mejores es un orgullo muy grande", aseguró tras ganar el octavo galardón.



En varias ocasiones repitió que el Barcelona es "el mejor equipo del mundo" que el de Guardiola es "el mejor de la historia", lo que le ha permitido sumar tantos premios.



"Sigo al Barcelona, lo hice siempre y lo seguiré haciendo. Es el club al que amo y amaré toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores, mezcla de jóvenes y veteranos. Creo que está preparado para luchar por la Liga de Campeones y estoy seguro de que se levantará de la derrota en el clásico", aseguró.

Apareció Djokovic

Novak Djokovic estuvo en la gala. Fue el encargado de entregarle el premio a Aitana Bonamití.



Una vez se terminó el acto, Djokovic buscó a Messi, al argentino con quien varias veces se ha visto y hablado.



El encuentro fue captado por los celulares y el emotivo video le dio la vuelta al mundo.

