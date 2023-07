Nuevas revelaciones se han conocido de la vida del astro del fútbol Pelé, por cuenta de Xuxa, ex animadora infantil, quien en el documental Reina de los Bajitos, contó infidencias de su relación con él.



(Le puede interesar: 'Pelé representa tres Copas del Mundo': así lo recuerda su hija Kely)

La estrella brasilera dijo que era el momento de revelar todos los detalles de su vida en este documental que se estrenará este jueves 13 de julio. En este documental Xuxa contará secretos de sus más de 30 años de carrera artística.

Vida secreta de Pelé

Xuxa contó cómo fue su relación con el futbolista, fallecido el pasado diciembre por una enfermedad.



Por ejemplo, Xuxa habla sobre cómo pudo explorar su sexualidad a los 17 años cuando tenía una relación con Pelé.



"Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después, conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, confesó.

El estadio pasa a llamarse 'Estadio Pelé- Fifa Zúrich'. Foto: Walter Bieri. EFE

Xuxa aclaró que pelé se sorprendía al ver su inexperiencia en el sexo: “Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, recordó.

Más detalles

Pelé tenía 39 años y recién se había divorciado de su primera esposa Rosemeri Cholbi, cuando empezó su relación con Xuxa.



Ella también contó los aspectos complicados de esa relación, como la versión de que su relación era abierta.



"Por eso él inventó eso de que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí”, dijo.

🚨FAMOSOS: Xuxa revela que Ayrton Senna a ajudou a curar os traumas de relacionamento que Pelé causou:



"Me descobri como mulher, porque o Dico [Pelé] me deixou com alguns traumas, e o Beco [Senna] tentava me tirar esses traumas (…) Ele sabia, quando a gente ia transar ele… pic.twitter.com/cw39GcZ1fP — CHOQUEI (@choquei) July 12, 2023



“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, agregó Xuxa.



En el documental también cuenta detalles de su primer encuentro. "Durante un ensayo para la tapa de una revista. Había cuatro modelos, Luiza, Marcia Brito, yo, y se suponía que una mujer negra, pero él no quería. Le pusieron en ese momento a Miss Brasil, que venía de Brasilia. En la foto, salí de frente a él. Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”,



DEPORTES

