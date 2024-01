Xavi, culpable del desastre: Barcelona tomó drástica decisión con el DT

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció tras perder la Supercopa de España ante el Real Madrid (4-1), que su equipo salió "de la peor manera" en la final ante el conjunto blanco, "y eso es inadmisible". "

"No puedes empezar una final encajando dos goles en los primeros diez minutos", se quejó desde la sala de prensa del Al-Awwal Park +Xavi, que dijo estar "muy enfadado y muy decepcionado".

Muy dolidos

"Hay que ser autocríticos. No hemos parado carreras, no hemos hecho faltas tácticas, y ellos viven de eso. Y la presión alta tampoco ha sido buena", analizó Xavi: "Y tras el tercer gol, de penalti, creo que el equipo se desconectó".



Por, eso el técnico del conjunto catalán quiso pedir perdón a los culés tras el partido: "No hemos estado a la altura. Y es el momento de pedir disculpas a la afición, porque esta no es la imagen que debe mostrar el Barça en una final y menos contra el Madrid".

Vinicius le da la ventaja al Real Madrid. Foto: EFE

Sin embargo, Xavi aseguró que, pese a la imagen que dieron sus jugadores hoy en Riad, sigue "creyendo en el proyecto" y se siente fuerte y con confianza para seguir al frente del equipo.

Se salvó

Los medios catalanes le han dado con toda al equipo y culpan a Xavi del desastre tras haber caído con su archirrival.



Sin embargo, los dirigentes del Barcelona se pronunciaron sobre el mal ambiente y sobre la situación del técnico.



"La figura de Xavi Hernández ha quedado 'tocada' tras la derrota ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. El equipo ha dado muy mala imagen, "la peor cara" como ha admitido el técnico. Sin embargo, desde el club se asegura que hay preocupación pero que el puesto del entrenador de Terrassa no peligra. "Xavi sigue", apuntan fuentes del club dignas de máximo crédito", escribió Mundo Deportivo.



Y agregó: "Estas mismas fuentes apuntan que se admite la superioridad del Real Madrid, en el sentido de que el equipo blanco "ha pasado por encima" del Barça en esta final. Sin embargo, se apunta que ahora ya lo que toca es "mirar a Salamanca", en relación al partido de Copa del Rey del próximo jueves contra el Unionistas de Salamanca".

