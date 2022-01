El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, deseó este sábado el aplazamiento del partido del domingo ante el Mallorca en la 19ª jornada de la Liga española, debido a la baja de al menos 17 jugadores en el club catalán.

Diez de las bajas serían debidas a casos de covid-19. "Si con 17 bajas, de covid 10 u 11, ya no sé cuántas son porque cada día son una más o una menos, pues que no se suspenda el partido me parece una locura", afirmó el entrenador en una conferencia de prensa.



El partido está previsto a las 21h00 locales (3 p. m. de Colombia) del domingo en la isla de Mallorca.



Las razones de Xavi para pedir el aplazamiento

Junto a los casos de covid-19, Xavi recordó que su equipo tiene "dos sancionados y seis sancionados", por lo que considera que si se juega sería "un partido descafeinado para el espectáculo, para las aficiones, para todos".



El jugador francés Samuel Umtiti, anunciado como positivo esta semana, ha dado ya negativo en un test, pero su participación en el partido depende de la autorización de las autoridades.



En los últimos días se fueron anunciaron además los positivos al covid-19 de Ousmane Dembelé, Clement Lenglet, Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Jordi Alba, Gavi, Dani Alves y Alejandro Balde.



Xavi dijo ser "optimista" sobre las negociaciones para la renovación del contrato de Dembelé.



El brote de covid sigue afectando al fútbol español

En la Liga española, la nueva ola de casos afecta a varios clubes, incluidos los otros grandes del país, Atlético de Madrid y Real Madrid. En ese último club, el arquero belga Thibaut Courtois, que dio positivo hace unos días, ha sido convocado para el partido del domingo en Getafe después de varios test negativos.



