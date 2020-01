Xavi ya decidió ante la propuesta de ser el DT del Barcelona

El exfutbolista español Xavi Hernández decidió que por ahora no será el técnico del primer equipo del Barcelona y continuará cumpliendo su contrato en el club catarí, Al Sadd, según reportan este domingo los medios españoles.

Los dirigentes del Barcelona querían a Xavi para que asumiera el cargo para las dos próximas temporadas, incluso se barajó que su incorporación fuera inmediata, pero la respuesta del exfutbolista es que por ahora no aceptará.



"Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto a mi club. Estoy centrado en dar lo mejor, ahora jugamos la final y estoy muy feliz. Me gusta entrenar aquí", dijo Xavi en declaraciones reproducidas por medios internacionales.



Xavi desea terminar su contrato con su club, con el que clasificó a su equipo a la Copa de Catar. El club catalán mantiene su interés en contratarlo para la próxima temporada.



La prensa española informó el viernes que el Barcelona ofreció a su antiguo capitán el puesto de entrenador en sustitución del actual técnico, Ernesto Valverde.



"No negaré eso. Hay negociaciones con Xavi y todo el mundo está hablando de ellas... Pero puedo decir que Xavi sigue de momento en el Al Sadd", dijo a BeIN el director deportivo del conjunto catarí, Muhammad Ghulam Al Balushi.

DEPORTES Y AFP