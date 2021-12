El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "hoy empieza una nueva etapa" para el conjunto azulgrana tras caer eliminado de la Liga de Campeones al perder por 3-0 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.



"La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece, se lo he dicho a los jugadores", añadió en declaraciones a Movistar+.

La furia de Xavi

Xavi admitió que se va del partido "cabreado" porque "el Barça no merece esto" y que "ahora la Liga Europa" es "la realidad y hay que competir".



"Me voy cabreado porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad pero lo haremos, no queda otra", dijo Xavi.



Sobre el juego contra el Bayern, el técnico dijo: "Han sido mejores, superiores y aunque lo hemos intentado y presionado alto, nos han sometido, al revés de lo que queremos y esta es la dura realidad".



Xavi dijo que "tiene que ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica, para cambiar muchas cosas. No hemos competido, esto es Champions y ahora viene la Europa League, la afrontaremos con toda la dignidad del mundo".



Finalmente, comentó: "He visto una realidad muy dura, por desgracia a veces también la viví como jugador y lo que he dicho a los jugadores, no nos tenemos que conformar, nos tenemos que revelar. Cuesta asumirla pero es lo que hay y necesitamos empezar de cero, que no es jugar la Europa League. Esperaba que compitiésemos mejor, pero hay que ser honestos y nos faltan muchas cosas".



