El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se declaró "triste" tras perder 3-1 con el Real Madrid este domingo ahondando una dinámica negativa que el entrenador azulgrana instó a "cambiar ya".

"La sensación es que hemos hecho un buen partido, la segunda parte ha sido mejor, han llegado los cambios... Pero tenemos que cambiar la mentalidad, la dinámica", aseguró Xavi en rueda de prensa.



"Estamos en una dinámica negativa", dijo el técnico azulgrana, añadiendo que "tenemos que cambiar la dinámica ya". "Me preocupa que no hemos estado a nuestro nivel de juego. Jugamos contra un grandísimo equipo, que tiene sus ideas muy claras", explicó Xavi.



El técnico azulgrana consideró que "nos falta madurar. Contra el Inter, el Bayern, en Milán, aquí... son partidos donde no estamos, pero aprendemos".



"Nos han ganado en madurez, en que saben competir. Hemos competido peor que el rival y por eso hemos perdido el partido. Es un equipo más maduro que el nuestro en este momento", dijo Xavi.

La cara amable



"Hemos generado tres, cuatro ocasiones muy claras y no las hemos metido dentro", afirmó el técnico azulgrana, para el que "hay que ser fuerte, hay seguir creyendo, trabajando. No conozco otra manera de llegar al éxito que trabajando. Por suerte, solo son tres puntos".



Xavi rechazó apuntar a los jugadores por la derrota asegurando que "yo soy el máximo responsable. Nunca va a pasar que yo apunte a los jugadores".



"El Madrid minimiza sus errores y aprovecha sus momentos, por esto es un grandísimo equipo y lleva años ganando. Nosotros empezamos, estamos en un proceso de maduración, pero estamos en el buen camino", concluyó Xavi.



AFP