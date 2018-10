'Colombia podría producir el VAR en un año o año y medio': Seneme

Este martes, en el partido entre Santa Fe y Cali en la ida de cuartos de final de la Copa Suramericana se usará por primera el VAR (videoarbitraje) en Colombia. El brasileño Wilson Seneme, presidente de la comisión de árbitros, presentó el sistema en el El Campín y habló con EL TIEMPO de los retos de Colombia para que pueda tener VAR en la liga local.

¿Cómo ve el nivel de los árbitros colombianos?

Los árbitros internacionales de Colombia están muy bien. Algunos, adaptados al VAR. Otros, en un futuro cercano van a ser capacitados. Queremos que Colombia pueda tener VAR. Tienen una nueva generación de jóvenes con potencial. Hay que trabajarlos para que estén en la élite suramericana.

¿Cómo analiza los problemas que ha podido tener Wïlmar Roldan con el VAR?

Wílmar es de los más experimentados de Suramérica. Pero es árbitro y comete errores y aciertos. Nosotros corregimos errores y apoyamos los aciertos. La filosofía es que si da resultados y hace buenos partidos, lo incentivamos. Si hay cosas por mejorar, lo llamamos y corregimos. Pero Wílmar ha tenido buen desempeño en Suramérica.

Directivos en Colombia dicen que en año y medio podría haber VAR en Colombia. ¿Cree que alcanzan?

Es posible. Conmebol va a apoya lo que puede a Colombia con nuestra experiencia. Pero depende de Colombia decir cuándo y cómo quieren hacerlo. Es posible en año o año y medio producir el VAR.

¿Qué temores tiene Conmebol con el VAR?

Los errores, las situaciones grises. Cuando no hay un error. Cuando hay una situación con claro error no es difícil. El temor es entre saber dónde entra y donde no el VAR, es una dinámica y un trabajo que estamos estudiando en todo el mundo. IFAB (International Board) tiene esta preocupación para alinearnos.



DEPORTES