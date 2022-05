El árbitro colombiano Wílmar Roldán es uno de los más experimentados de Suramérica. Ha dirigido en dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018) y en la Liga colombiana tiene una larguísima trayectoria, que comenzó en la primera división en 2003.

El antioqueño llegó al panel internacional en 2008 y desde entonces comenzó a construir una carrera larguísima, que este martes le permitió alcanzar un récord que parece difícil de igualar.



(Lea también: Luis Díaz y Liverpool, en la final de la Liga de Campeones)



Roldán, que este martes pita el partido entre Estudiantes de Argentina y Nacional de Uruguay, es el primer juez que llega a 100 partidos en la Copa Libertadores.

14 años después del debut, Roldán llegó a 100 partidos



El primer partido del colombiano en este torneo fue el 25 de marzo de 2008, cuando dirigió el empate 1-1 entre Unión Atlético Maracaibo, de Venezuela, y Atlas, de México. Curiosamente, el primero desapareció y el segundo ya no tiene la posibilidad de jugar la Libertadores, debido al alejamiento de los equipos de su país.



De los 100 juegos de Roldán, tres fueron en las finales de la Copa: Corinthians vs. Boca Juniors, en 2012; Atlético Mineiro vs. Olimpia, en 2013, y Nacional de Paraguay vs. San Lorenzo, en 2014.



Ya Roldán había dejado atrás los 88 partidos que dirigió el paraguayo Carlos Amarilla y los 79 de su compatriota Óscar Julián Ruiz. Y el árbitro activo que más cerca está de esa cifra es el peruano Víctor Carrillo, que lleva 74.



(En otras noticias: Luis Díaz: ‘Creo que puedo liderar la Selección de mi país’)



Roldán, además, tuvo a su cargo la final de la Copa América de Chile 2015, en la que la Selección local venció a Argentina en lanzamientos desde el punto penalti.



DEPORTES