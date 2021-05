La marca de Wilmar Roldán a nivel continental

Después de pitar el partido entre Millonarios y América que terminó 0-0, Wilmar Roldán viajó a territorio argentino para pitar Defensa y Justicia vs. Palmeiras, partido en el que el campeón de América ganó 1-2 al equipo argentino.



Más allá de ser un partido común de la fase de grupos de la Libertadores, la noticia con el árbitro colombiano es que se convirtió en el réferi sudamericano con más partidos en Copa Libertadores, superando al paraguayo Carlos Amarilla. Así lo afirmó en Twitter el estadígrafo Carlos Forero.



Amarilla, activo hasta el año 2015, pitó un total de 88 partidos de la Copa, mientras que con lo pitado este martes, Roldán llegó a 41.

Wílmar Roldán, en el partido River Plate vs. Lanús. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Con 41 años el árbitro colombiano es internacional desde 2008.



Desde entonces ha sido catalogado como el mejor árbitro de Sudamérica por la CONMEBOL y como el octavo mejor árbitro del mundo por la FIFA, ambos escalafones en 2013.



En 2014 Roldán hizo parte de los árbitros que pitaron el Mundial, dirigiendo México vs. Camerún y Corea del Sur vs. Argelia.



En 2015 pitó la final de la Copa América entre Chile y Argentina y en 2017 pitó la final de la Copa Sudamericana entre Flamengo e Independiente.



Para 2018 volvió a representar al país en el Mundial dirigiendo Tunez vs. Inglaterra y Arabia Saudí vs. Egipto. Ambos por la fase de grupos.



En total, Roldán hace parte del profesionalismo desde 2003 y desde hace casi más de década es uno de los árbitros más destacados del rentado nacional.



Rècord històrico Àrbitro Wilmar Roldàn 🇨🇴 màs partidos en Copa Libertadores 89 (2008-2021) superò a Carlos Amarilla 🇵🇾 con 88 (1998-2015)

Nùmeros Wimar Roldàn:

477 Amarillas

54 Rojas

30 Penaltis Sancionados@josasc @ElVarCentral @guilloarango @BrunoPont @JorgeBarrazaOK pic.twitter.com/LZmY6AKHK5 — carlos forero (@carlosforero11) May 5, 2021

