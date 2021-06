Barrios impuso su orden, entrega y seguridad: el mejor de Colombia

En un juego en el que Colombia tuvo mucho trabajo defensivo, Wílmar Barrios dejó el alma en la cancha. Serio y efectivo terminó como figura en la victoria contra Ecuador.



Este es el uno a uno del equipo de Reinaldo Rueda.

David Ospina: tuvo dos intervenciones de las suyas, un manotazo y una atajada abajo. Siempre una garantía. 6



Daniel Muñoz: ahora sí pudo mostrar su fútbol, dando luces en la lateral derecha, con su ida y vuelta constante, aunque perdió varios duelos en velocidad. 6



Yerry Mina: dueño del juego aéreo ofensivo. Tuvo dos opciones. Atrás, impuso su fortaleza defensiva y estuvo preciso en los despejes. 6



Óscar Murillo: complemento para Mina. Atento en sus duelos. Se fue lesionado. 6



Yairo Moreno: tuvo mucho trabajo defensivo, empezaba a realizar sus lances cuando se lesionó. 6



Matheus Uribe: es el nuevo motorcito del equipo, marca el ritmo para salir y regresar, incansable y con una técnica inagotable. Aunque recibió una amarilla muy temprano. 6



Wílmar Barrios: decidido a marcar su territorio, se comió la cancha con sus anticipos, corrigiendo y apoyándolos a todos. Y no se cansa. O no lo demuestra. Dio una cuota enorme de seguridad. 7

Juan Guillermo Cuadrado: ya está institucionalizado que las pelotas pasan por sus pies, es el que piensa y crea. Eso sí, lo ablandaron a golpes. Participó en el gol. Se fue fundiendo y Colombia perdió chispa. 6



Edwin Cardona: no aparecía en el partido, estaba ausente en la cancha, y de repente gestó un laboratorio genial en un tiro libre que él piensa, propone, toca, recibe y define. Golazo. 6



Rafael Santos Borré: la pelota poco le llegó, tuvo que bajar a pedirla, a pelear, con mucho sacrificio y recorridos largos. 5



Miguel Borja: apareció para participar en el laboratorio del gol. Solo tuvo que bajarle la pelota de cabeza a Cardona. No tuvo ocasiones de anotar. 6



William Tesillo: entró por Yairo Moreno (49 PT). Con Tesillo se gana seguridad atrás, no posibilidades ofensivas. 6



Duván Zapata: entro por Borja (15 ST). Siempre es amenaza en el área, se rebuscó sus ocasiones con su fortaleza. 6



Sebastián Pérez: entró por Matheus (15 ST). Reforzó la marca, pero el equipo perdió dinámica. No se notó mucho. 5



Gustavo Cuéllar: entró por Cardona (36 ST). Poco tempo para acoplarse. (Sin nota)



Dávinson Sánchez: entró por Murillo (36 ST). No alcanzó a intervenir. (Sin nota)





Pablo Romero

redactor de EL TIEMPO

