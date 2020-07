Wílmar Barrios, campeón en Rusia con el Zenit

El Zenit San Petersburgo, con el colombiano Wílmar Barrios como titular, ganó a domicilio al Krasnodar (2-4) y se aseguró la consecución del sexto título de la Liga de Rusia de su historia, el segundo consecutivo, a falta de tres jornadas para el cierre de la competición.

El equipo que entrena Serguei Semak aprovechó el tropiezo el sábado del Lokomotiv Moscú, segundo, que no pasó del empate sin goles contra el Sochi, para asegurar el trofeo.



El duelo en Krasnodar fue equilibrado hasta el tramo final. El conjunto local, tercero en la tabla, respondió a cada ventaja del cuadro de San Petersburgo, que se adelantó a los cinco minutos gracias al iraní Sardar Azmoun.



Empató a la media hora Daniil Utkin para el Krasnodar, que pudo dar la vuelta a la situación con un penalti que falló el brasileño Maciel Wanderson. Poco antes del descanso, Artem Dzyuba no marró desde los once metros y puso otra vez por delante al Zenit.



Al inicio de la segunda mitad Utkin volvió a igualar pero los goles de Azmoun y Alex Sutormin dejaron sin capacidad de reacción a los locales y aseguraron la victoria al equipo de San Petersburgo.

El Zenit iguala en seis títulos de la Liga de Rusia al CSKA Moscú. Ambos están a cuatro del Spartak Moscú, el que hasta el momento más títulos tiene. Además, un gol de Denis Makarov en el minuto 67 dio la victoria al Rubin Kazan ante el Orenburg (1-0) mientras el Ufa y el Ural empataron a un tanto.



El holandés Othman El Kabir dio ventaja al Ural a la hora de juego pero los locales, que estaban desde el minuto 65 con un jugador menos por la expulsión del rumano Ionut Nedelcearu, evitaron la derrota en el tiempo añadido gracias a la puntería de Denis Terentjev.



EFE