¿Tendrá cambios Colombia para enfrentar a Argentina?

La Selección Colombia regresó el viernes a Barranquilla, tras su buena victoria en Lima contra Perú, 0-3, y ya planifica el juego del martes contra Argentina, en la fecha 8 de la eliminatoria.

(Le puede interesar: El efecto Reinaldo Rueda hizo cambiar la actitud de la Selección)



Se dice que equipo que gana no se toca, esa es una filosofía de los entrenadores, pero a veces los cambios son necesarios. Para Colombia, la posibilidad de hacer variantes está abierta dada la complejidad del rival. Sin embargo, la primera opción es que no se toque la titular del juego frente a Perú.



Con Lionel Messi en frente, no es de extrañar que Reinaldo Rueda opte para darle más seguridad defensiva al equipo, con la inclusión de un volante de marca más. En Lima brilló Cuéllar, también lo hizo bien Uribe, incluso con gol.



Afuera esperan dos hombres, Wilmar Barrios, que era el titular y perdió el puesto contra Perú, aunque tuvo algunos minutos, y Jefferson Lerma, que estaba suspendido y ya está habilitado para jugar. Se trata de dos jugadores que pueden aportar mucha más labor de marca que el propio Uribe. Incluso, otra opción en marca es Sebastián Pérez.

(Lea también: Así quedó la tabla de la eliminatoria tras la fecha 7)



Si Rueda opta por jugar con tres volantes de seguridad, tendría que sacrificar a otro jugador de ataque, ¿Díaz, Muriel? El debate está sobre la mesa, para un partido en el que la estrategia del DT será clave en busca de otra victoria, ante un rival que viene de empatar en casa contra Chile.



Por lo demás, Colombia tiene el grupo habilitado para este partido, a excepción del ya conocido caso del positivo para covid de Alfredo Morelos, y del expulsado en Lima, Daniel Muñoz.



Se dice, también, que Rafael Santos Borré iría por Muriel, pero hasta el momento el DT, Reinaldo Rueda, no ha dado pistas sobre la titular.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-James juega baloncesto y sorprende con espectaculares canastas



-Gran etapa de Miguel Ángel López en el Dauphiné



-Suspenden jueces colombianos, tras partido Uruguay vs. Paraguay