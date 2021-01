Confesiones: Wílmar Barrios evadió la delincuencia para jugar fútbol

Wílmar Barrios vive un buen presente en el fútbol. Es jugador clave del Zenit de Rusia, donde se destaca en cada jornada. Además, es hombre fundamental en la Selección Colombia. Es de esos jugadores que han conseguido logros a base de mucho esfuerzo.

Y es que su infancia no fue nada sencilla. Creció en Cartagena en un entorno de pobreza y delincuencia, y llegó un momento en el que tuvo que decidir que ruta tomar: eligió jugar al fútbol. Así lo relató en una entrevista con Match TV sobre su carrera.



"En el mundo en el que crecí, siempre ha habido dos caminos. Uno es el robo y las drogas, y el otro es pasar todo el tiempo libre con la pelota. Por lo general no puedes separarte de esa realidad y soñar que algún día saldrás de ese mundo difícil. Pudo haber pasado en mi vida que hubiera elegido el camino equivocado, pero gracias a Dios me gustaba más el fútbol”, contó Barrios en la entrevista:



Además, relató detalles de las dificultades que pasó para comenzar a jugar al fútbol. "Era muy raro que alguien jugara con zapatillas, eso significaba que esa persona tenía dinero y para la mayoría esa oportunidad simplemente no existía. Jugábamos descalzos con las suelas gastadas bajo el sol intenso”, explicó.



En cuanto a las condicione sociales en las cuales creció, Barrios relató. "Siempre teníamos algo para comer. Es cierto que a veces podía ser solo arroz para la cena. A veces se nos ocurría algo para variar, por ejemplo, podíamos espolvorearlo con café molido para el desayuno. Mi abuela realmente no tenía suficiente dinero para pagar en la tienda, todos la conocían como una persona muy decente y sabían que estaba recibiendo beneficios de cuidado de niños. Por lo tanto, podría pedir prestada algo de comida y pagar más tarde, siempre se aseguraba de que tuviéramos algo en el estómago”, relató Barrios.

Incluso, compartió una anécdota especial cuando recibió su primera gran suma de dinero por hacer lo que había elegido, jugar al fútbol. Primer en el Tolima, hoy,con 27 años, en el fútbol ruso.



"Recuerdo muy bien el día en que gané mi primer dinero realmente serio en Tolima. Recibí aproximadamente 1.300 euros en efectivo a la vez. Fue una gran cantidad para mí, nunca había visto esto en mi vida y nunca lo tuve en mis manos. Volví a mi casa y le di la mitad a mi abuela. Ella me abre los ojos y dice: “¡¿Qué es esto?!”. Le dije: “¡Esto es para ti! Cómprate lo que quieras”, recordó Barrios.





