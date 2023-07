Williams Tapón, el futbolista argentino, de 24 años, que atacó al árbitro en un torneo de fútbol amateur en un complejo deportivo de Sarandí, en Avellaneda, fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza a un costado de las vías del ferrocarril Roca.



Y ahora, tras el impacto de su fallecimiento, revelan las que fueron sus últimas palabras.



(En detalle: Tragedia en Argentina: jugador que dio patada en la cabeza a juez fue hallado muerto).

La escalofriante agresión a árbitro

Facebook Twitter Linkedin

Agresión a un juez en Argentina Foto: Tomadas de Twitter

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales el video de una escalofriante patada en la nuca que le pegó Tapón al árbitro Ariel Paniagua. La agresión ocurrió, según información oficial, el sábado pasado a las 15 en el complejo deportivo Estación 98, en Sarandí, en Argentina.



Paniagua, en declaraciones a 'Telefe', dijo que el agresor lo podría haber matado.



“Fue una patada muy brutal. No me esperaba esa agresión de su parte”, sostuvo el árbitro en la entrevista.



Tras la agresión, la víctima quedó inconsciente y fue trasladada al hospital Presidente Perón, donde fue atendido y después dado de alta. Ya se hizo la denuncia en la comisaría 4a. de Avellaneda.



(Además: Lionel Messi, 'humillado' por su hijo: vea el video de su presentación en Inter Miami).

🚨 PATADA EN LA CABEZA AL ÁRBITRO

- Le sacó tarjeta roja un jugador y un compañero fue a pegarle

- Ocurrió en la final de un torneo de fútbol

📍 Sarandí pic.twitter.com/qxNTq9V1ox — Vía Szeta (@mauroszeta) July 17, 2023

Las últimas palabras del futbolista

La investigación judicial había quedado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Avellaneda, que instruyó actuaciones por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.



En las últimas horas, tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la Policía Bonaerense halló el cuerpo de Tapón. El cadáver fue hallado a un costado de las vías del ferrocarril Roca, a la altura de General Paz. Por jurisdicción tomó intervención personal de la comisaría 6a. de Avellaneda, que notificó de lo sucedido a la UFI N°1 de Avellaneda.



“En un primer momento, por la oscuridad no fue encontrada el arma de fuego utilizada. Se le notificó a las autoridades de la UFI N°4 de Avellaneda que Tapón había sido encontrado sin vida. Todo indica que se trató de un suicidio”, explicaron fuentes policiales.



Y, tras el levantamiento del cuerpo, cobraron eco las últimas palabras de Tapón, quien se había identificado con otro nombre en entrevista con 'Telefe'.



"Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo qué hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto", fueron las últimas palabras de Tapón sobre lo ocurrido.



Anteriormente, había reconocido que tuvo diferencias con el juez. Sin embargo, enfatizó, "le pidió disculpas".

⚽️ #AHORA 🇦🇷 (Crystal Generation) Se suicidó Williams Alexander Tapón, de 24 años ,el joven que le dio una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol 🎥 pic.twitter.com/8bHXm36fFG — INFOMEDIA 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) July 18, 2023

Más noticias

DEPORTES

*Con información de La Nación, de Argentina.

Del Grupo de Diarios de América (GDA)