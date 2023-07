Cristian Ariel Paniagua, el árbitro agredido en Argentina, habló luego de conocerse la muerte del jugador de fútbol amateur Alexander Williams Tapón, quien el sábado lo había desmayado de una patada en la cabeza.



El referí habló de la supuesta extorsión y pedido de dinero a través de audios de WhatsApp, que denuncia la familia del fallecido, y consideró que fueron malinterpretados. Además, sugirió que el joven de 24 años hallado muerto por un tiro en la cabeza “ya venía con una mochila muy pesada, que lo llevó a tomar esa decisión”.

Habla el árbitro agredido por jugador hallado muerto

Williams Tapón, el jugador argentino. Foto: Capturas de pantalla video redes sociales

“Hay un audio que está dando vuelta... Pero lo único que le doy a entender ahí es que le doy ese tiempo para que el chico se retracte de la agresión que pudo causarme la muerte”, explicó Paniagua en diálogo con 'El Trece', y siguió: “Quería arreglar de palabra una disculpa sincera. En ningún momento le pedí plata ni dinero, ni esa cantidad que es una locura”.



En ese sentido, sostuvo que no hay plata que pueda darle valor a una vida y que en realidad se generó un malentendido. “Yo le daba el tiempo para que se retracte porque no podía ubicarlo ni tenía su contacto hasta que hablé con el delegado del club -La Cortada- donde le dije que quería hablar con él cara a cara y así no hacía ninguna denuncia”, dijo.



Durante estos días, familiares del futbolista amateur que apareció muerto el lunes cerca de la medianoche en las cercanías del ferrocarril Roca, habían denunciado que Paniagua aprovechó la situación de la agresión para pedirle hasta 300.000 pesos al joven, que además iba a ser detenido por la Policía en el marco de la investigación.



Habló el árbitro quién sufrio la agresión por parte de Alexander Williams Tapón; tras difundirse un supuesto audio donde le ofrecían una extorsión al jugador. pic.twitter.com/0VgHomoWOv — bairesnews (@BairesNewsOK) July 19, 2023

Tras ello, se mostró sorprendido sobre la muerte de Tapón y especuló con que la decisión podría deberse no solo a estas circunstancias sino algo anterior. “Estoy conmocionado porque no esperaba la reacción del muchacho. Evidentemente ya venía con una carga y una mochila muy pesada que lo llevó a tomar esa decisión”.



“Siento un dolor profundo, porque no me esperaba que tome esa decisión, solo quería que se concientice sobre el trabajo de los árbitros en los campeonatos amateur, le mando mis condolencias a las familias”, agregó al respecto.



Además, detalló cómo fue la charla que tuvieron ambos tras recuperar la consciencia en el hospital. “Se confundió todo, el audio estaba malinterpretado y le daba el tiempo. El muchacho me dijo que lo hizo estando ‘en caliente’ y le respondí que podía haber dejado a mis hijos sin papá. Soy papá soltero y hace dos días que no puedo dormir ni comer. Hace 96 horas era una persona, 48 atrás era otra, hace 24 otra y hoy soy otra”.



En la misma línea, reconoció que no sabía que lo iban a detener ayer por la noche, pero sí sabía “que por la carátula que podía llegara a quedar detenido”.

