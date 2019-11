Tesillo insiste: de lateral o central está preparado en la Selección

William Tesillo está una vez más en la Selección Colombia, para los amistosos contra Perú y Ecuador. Se convirtió en un fijo de las convocatorias, aunque siempre genera la misma incógnita por ser un central que con Carlos Queiroz juega de lateral. Tesillo reafirma que está preparado.

“Me tocó jugar en ese puesto durante un año y me fue bien. Ahora me ha tocado rotar las posiciones, pero en donde me toque haré lo mejor”, dijo el jugador de León de México en declaraciones a Win Sports.



Justamente ha sido en México donde Tesillo ha tenido que variar la posición. Actualmente es central, pero ya tiene el conocimiento para ocupar el lugar que le exigen en la Selección. “Depende de la táctica, uno sabe que es defensor ante todo y ya después se intenta aportar en ataque”, agregó.



Ante esa polifuncionalidad fue claro: “El fútbol se ha convertido en eso, y espero hacer una buena representación acá”.





