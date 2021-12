El paraguayo Carlos González comandó este miércoles con un gol y una asistencia la remontada de los Tigres UANL por 2-1 sobre el León en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano.



El chileno Jean Meneses adelantó al León al minuto 57, tras lo cual desde el banquillo el francés Florian Thauvin, al 90, y González, al 95, firmaron la victoria de los Tigres.



Los Tigres se adueñaron del balón y de las jugadas de peligro desde los primeros minutos del partido. El francés André-Pierre Gignac, al 19, y el uruguayo Nicolás López, al 21, realizaron disparos de media distancia que atajó el guardameta Rodolfo Cota.



Después, Luis Rodríguez, al 23, remató en el área, pero el colombiano William

Tesillo le sacó la pelota cerca de la línea del gol y al 33 Nicolás López, con todo a su favor, dejó ir el de la ventaja al mandar un tiro por el poste izquierdo de Cota.



Después del partido, Tesillo se despachó en redes sociales contra el narrador de ese partido en la televisión mexicana, pues en una acción de juego, afirmó que "a Tesillo los moretones no se le van a ver", por su color de piel.

Afectó a su familia

Tesillo en acción con la Selección. Foto: EFE

"Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs. León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más", dijo Tesillo en sus redes sociales.



"Siempre he luchado por una sociedad en la que todos debemos ser ejemplares. Aunque agradezco y acepto las disculpas ofrecidas, no puedo, ni debo quedarme callado", concluyó.



El comunicado

El racismo y la discriminación han plagado nuestro deporte durante mucho tiempo.



⚽ Los futbolistas de todo el mundo piden un cambio.



Se trata de algo más que el juego. 👦🏿👱🏻‍♀️👨🏼‍🦱 #ItsPersonal



Apoyamos a William Tesillo @clubleonfc @FCFSeleccionColhttps://t.co/9B6Tzb7J4C pic.twitter.com/oXBKLXQxsg — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) December 3, 2021

Con EFE