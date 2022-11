Wesley Sneijder, el famoso exfutbolista neerlandés, recordado por su paso por el Ajax de Ámsterdam, el Real Madrid e Inter de Milán, además de su desempeño como '10' en la Selección de Países Bajos, se retiró del fútbol en el 2019, a los 35 años, después de jugar una temporada con el Al-Gharafa Sports Club de Qatar.



El centrocampista quedó subcampeón en la Copa Mundial de 2010 y logró el tercerpuesto en el Mundial de 2014. Además, jugó más de 100 partidos y marcó 30 goles con la "naranja mecánica".



Sneijder dejó atrás las canchas, pero no el fútbol, pues en los últimos años ha hecho parte de la directiva del FC Utrecht. Sin embargo, su cambio físico desde que dejó de jugar no pasó desapercibido este viernes, cuando fue visto apoyando a su selección nacional en el juego contra Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.



En las imágenes que capturaron las cámaras del Mundial se vio al exjugador durante unos segundos y no pasó desapercibido. En redes sociales empezaron a comentar rápidamente que Sneijder ha ganado peso durante los últimos años.

Oof. Wesley Sneijder packed on a few. pic.twitter.com/jFH7FWL1dr — Raffaele (@ItalianoCalcio) November 25, 2022

Países Bajos - Ecuador

La segunda fecha del grupo A, disputada este viernes 25 de noviembre, quedó 1-1 entre Países Bajos y Ecuador. El primer gol llegó en el minuto 6 a favor del equipo neerlandés tras un zurdazo de Gakpo que dejó sin nada que hacer al arquero Galindez.



El empate de Ecuadro se dio en el minuto 49, cuando Enner Valencia aprovechó el rebote del golero europeo y marcó el gol. Así las cosas, ambos equipos ganaron un punto y se ubican en la primera y segunda posición del grupo, con cuatro puntos cada uno.



