La ex figura del fútbol inglés Wayne Rooney llegó a un acuerdo para dirigir al DC United de la liga norteamericana (MLS), franquicia para la que jugó entre 2018 y 2019, reportaron este domingo medios estadounidenses.

Rooney, en Estados Unidos

Wayne Rooney ganó cinco Premier League con el Manchester United y anotó 53 goles con la selección de Inglaterra. Foto: EFE

Rooney, de 36 años, aterrizó el domingo en Washington DC y se incorporará al equipo una vez finalizados los trámites de visado, informaron la cadena 'ESPN' y el medio digital 'The Athletic'.



El inglés reemplazará como entrenador jefe del DC United al argentino Hernán Losada, quien fue despedido por malos resultados con solo seis jornadas disputadas de la temporada.



El equipo tampoco repuntó tras la salida de Losada y ocupa actualmente la penúltima posición de la Conferencia Este con 17 puntos en 17 jornadas. Dirigido por el técnico interino Chad Ashton, el equipo capitalino sufrió el viernes una demoledora goleada 7-0 ante el Philadelphia Union.



Rooney, a su vez, abandonó a finales de junio el banquillo del Derby County, donde vivió su primera experiencia como técnico, luego del descenso del equipo a la League One (tercera división) por problemas económicos.



El ex capitán de la selección inglesa se incorporó al Derby County todavía como jugador en 2020 tras su salida del DC United, donde tuvo un registro de 23 goles en 48 partidos de las temporadas 2018 y 2019. Anteriormente Rooney jugó 13 años en el Manchester United donde anotó 183 goles y conquistó cinco trofeos de la Premier League y una Liga de Campeones.

