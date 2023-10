Wanda Nara, pareja de Icardi, revela que tiene grave enfermedad

Wanda Nara, pareja del futbolista Mauro Icardi, reconoció entre lágrimas que sufre una grave enfermedad, después de la filtración de la noticia por parte del periodista Jorge Lanata

Tras la difusión de imágenes suyas en el Sanatorio Los Arcos de Palermo, la empresaria y conductora de MasterChef no quiso revelar el nombre del mal que padece pero sí dijo que se someterá a un tratamiento en el centro Fundaleu, en Buenos Aires, Argentina.



Wanda lo contó en medio del programa Bailando con las estrellas, en Italia, y tras su presentación se quebró en llanto y contó lo difícil que ha sido todo desde su diagnóstico.



Wanda reapareció después junto a Mauro Icardi y desde Estambul, Turquía, donde juega su marido, dio más detalles en Telefé Noticias: "Fue un shock para toda la familia, fue muy de golpe. Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, porque a veces la gente te juzga, piensa que si lo hablás, no es tan real", expresó.

​"Yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite... Me gustaría encontrar las palabras justas para poder hablarlo. Estoy esperando a mejorar un poco más para poder salir a hablar”, añadió.



En diálogo con La Nación de Argentina, Wanda dio más detalles de su estado actual de salud. "Estoy bien. Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a Argentina donde está mi médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu. Además, estoy haciendo un tratamiento que, depende de cómo vaya evolucionando la enfermedad, se va cambiando. Es todo una incertidumbre y cada semana que voy a recibir los resultados, se me corta el aire. Es un tema delicado y por eso hubiera preferido que quedara en la intimidad, pero lo entiendo. Decidí no hacerle juicio a Lanata. Es periodista y si le llegó la información, lo tuvo que hacer".



Ahora Wanda piensa en el futuro y en volver, por un tiempo, a Buenos Aires: "El tratamiento es el mismo para todas las personas en todos lados. Yo elegí hacerlo en mi país, pero averigüé y es el mismo que en Milán o en París”, reveló.





