Luego de varias idas y vueltas en su relación, los argentinos Wanda Nara y Mauro Icardi se han dado una nueva oportunidad antes de lo que iba a ser la firma de un millonario divorcio.

La modelo y el futbolista ya no ocultan su reconciliación y se les ha visto juntos en varias fotos en sus respectivos perfiles de Instagram.



Ambos parecen que han superado una etapa difícil. La cosa va tan bien que a Wanda Nara le gustaría tener otro hijo con el jugador de Galatasaray. Vale la pena recordar que son padres de dos hijas.



No obstante, pese al gran momento que viven, llamaron la atención las declaraciones de la modelo al diario ‘Clarín’, de Argentina, en las que volvió a hablar de la supuesta infidelidad de Icardi con la actriz China Suárez. Y todo, porque Wanda Nara, prácticamente, 'le habló' a Shakira, tras ser comparada con ella.



Su mensaje, por la separación de Piqué: un dardo inesperado.



(Puede leer: Filtran dramático 'último adiós' entre Shakira y Piqué antes del viaje a Miami).

'Nadie se salva de la infidelidad'

Facebook Twitter Linkedin

Wanda Nara expresó en un audio que se divorciará de Mauro Icardi. Foto: wanda_nara en Instagram

Inicialmente, a la modelo argentina la compararon con Shakira: “Dicen que saliste mejor parada que Shakira en el ‘affaire’ de infidelidades”, dijo un periodista de 'Clarín', en una entrevista reciente.



“Pero Shakira sacó cuatro éxitos, uno detrás del otro… A mí me encantan. Los bailo todos", respondió de entrada.



“No sé cómo quedé. De las infidelidades no se salva nadie. En algún momento de tu vida la vas a ejercer o la vas a sufrir. No sé qué es mejor ni qué es peor", añadió, como si estuviera hablándole a Shakira.



(Siga leyendo: El único sacerdote futbolista al que le atribuyen un milagro).



"Hoy el tema está muy balanceado: hombres y mujeres infieles. Antes era más cosa de tipos”, mencionó.



Luego, Wanda Nara aseguró que vive las relaciones de otra manera: “Es muy antiguo lo de la infidelidad. Hoy en día las generaciones nuevas viven el amor de otra manera y nos enseñan un montón de cosas. Son más libres y más relajadas”.

Más noticias

DEPORTES

*Con Futbolred