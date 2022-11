Wanda Nara se destapó en una entrevista en Italia, se refirió al Wandagate, un escándalo mediático que estalló en octubre del año pasado tras la infidelidad del futbolista Mauro Icardi.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, dijo Wanda en LAM (América).

Y agregó: "Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, se explayó Nara. “Y te sentiste ofendida, por supuesto”, le apuntó la presentadora italiana. “Sí, sí”.



En medio de lágrimas, advirtió que en octubre todos se enteraron de lo que pasaba con las infidelidades del jugador.



“En octubre del año pasado todos hablaban de una traición de parte de Mauro. Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí”, contó.



"Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”, precisó.



“Entonces tuviste la sospecha de una traición. ¿Y qué te dijo?”, le preguntó la italiana. “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, recordó Wanda.

"Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre".

Cuando se le preguntó sobre la sospecha de la tración, se quebró.



Nara lloró a hablar de la hermana de Zaira y se le volvió a quebrar la voz.



“Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”, dijo.



“No veo a Francesca o Isabella algún día en un lugar donde no son felices. Yo como madre quiero acompañar a mis hijas y demostrarle que se puede seguir adelante, que nadie debe hacerle mal a nadie y que siempre hay que buscar la felicidad”, sentenció.

