'No es continuo': exdirectivo de Barcelona da las razones del no fichaje de Luis Díaz

El futuro de Luis Díaz en el Liverpool no estaría seguro, después de informaciones de prensa de Inglaterra, donde ya avisaron que el colombiano podría ser uno de los sacrificados para reunir dinero y llevar a cabo las renovaciones de Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Alexander Arnold.

Mucho se ha especulado desde la filtración, a Lucho lo han relacionado en diferentes ocasiones con el FC Barcelona, un club del que es hincha desde su adolescencia y en el que le gustaría jugar en algún momento de su carrera deportiva.

Luis Díaz recibe la marca de Varane. Foto:EFE Compartir

Los caminos de Luis Díaz y Barcelona han estado cerca de unirse en diferentes ocasiones, en el 2022 era uno de los hombres en el radar de la directiva del equipo catalán, pero el Liverpool se adelantó y se lo llevó a Inglaterra, así lo explicó el exojeador Bojan Krkic, padre del exjugador del Barça.

Hablando de posibles fichajes para la próxima temporada en un programa de la Cadena Ser, apareció el nombre de Luis Díaz, quien hace unos meses fue relacionado con el club, allí apareció el serbio afirmando que en su momento ya estuvo en el radar.

"Cuando estaba en el Porto, lo estábamos valorando y siguiendo. Luis Díaz tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene regate, tiene dribling, tiene gol, tiene todo", dijo el Krkic que reveló que su fichaje no se hizo porque es un jugador que no tiene una regularidad de rendimiento en todos los juegos. "Pero el problema es que, si se fijan en el Liverpool, no tiene continuidad en el rendimiento y no es titular indiscutible".

Luis Díaz vuelve a gritar gol. Foto:EFE Compartir

Es decir, te hace lo mejor y lo peor, lo peor no. Pero es un futbolista que hace un partidazo y al siguiente no está. Vive del pasado y eso es importante

El exojeador explicó que es un problema que tiene desde su paso por el Porto de Portugal y que al más alto nivel es un tema a tener en cuenta: "Eso le pasaba, también en el Porto. Es decir, te hace lo mejor y lo peor, lo peor no. Pero es un futbolista que hace un partidazo y al siguiente no está. Vive del pasado y eso es importante".

Además, dio detalles de cómo el Liverpool puso primero el dinero sobre la mesa del Porto y lo fichó en el invierno europeo de 2022. “En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos considerando su incorporación, pero estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir (…) Reconozco que en el pasado cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando”.

A pesar de que Lucho tiene 27 años, no es descabellada la idea de que aterrice en la ciudad condal para vestir los colores del Barcelona. Mane Díaz, su padre, reveló justo después del gran partido que hizo contra Brasil con la Selección Colombia, en el que anotó dos goles, que el sueño de su hijo es jugar un día en el equipo blaugrana.

Luis Díaz marcó el primer gol en el partido Colombia-Bolivia. Foto:Cristian Álvarez. FCF Compartir

"Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y sería su sueño si llegara al Barcelona. Pero, hasta este momento, agradecerle al Porto de Portugal y al Liverpool por la acogida con Luis y la forma como lo recibieron. Es un jugador que tiene fácil ganarse las cosas por su forma de ser, por su humildad, por su trabajo. Se entrega, es un jugador muy disciplinado, gracias a Dios... Si se dan las posibilidades de que 'Lucho' llegue al Barcelona, no tiene ningún problema, pues es un equipo de la élite y está entre los primeros del mundo", dijo en noviembre de 2023 Mane Díaz en una entrevista con Win Sports.

Esa información fue discutida en el programa español. “Luis Díaz es un tipo que su sueño sería jugar en el Barça. Está en el Liverpool, es un profesional y está encantado de jugar ahí. Pero si le dices, ¿Cuál sería tu sueño antes de retirarte? Jugar en el Barça”, explicaron.

Similar debate se hizo hace unos días en Inglaterra, donde elogiaron el partido de Lucho contra el Manchester City, pero le criticaron las tres opciones claras de gol que desperdició y que le podían suponer la victoria del Liverpool en Anfield Road para ser único líder de la Premier League.

Luis Díaz, con Liverpool. Foto:EFE Compartir

“Luis Díaz divide a los hinchas como pocos. Su esfuerzo y ritmo de trabajo lo distinguen como un miembro confiable y muy admirado del equipo. Sin embargo, no hay duda de que los fanáticos están hartos de su incapacidad para aprovechar oportunidades en momentos clave”, dijo el portal Anfield Watch.

Por su parte, el Liverpool Echo le dio una nota de 7 puntos tras su partido, lo elogió por su sacrificio, pero también señaló contra su falta de puntería. "Mezcla mixta del colombiano, que trabajó increíblemente duro, presionó magníficamente, creó aperturas y aprovechó algunas grandes oportunidades, pero las desperdició todas".

