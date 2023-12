Vitor Roque, el brasileño de 18 años que llegó al Barcelona y del que todos hablan

🚨 𝙒𝙞𝙣 𝙖 𝙑𝙞𝙩𝙤𝙧 𝙍𝙤𝙦𝙪𝙚 𝙟𝙚𝙧𝙨𝙚𝙮!



SIGN UP NOW AND ENTER THE DRAW 👇