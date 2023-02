Le gritan mono en los estadios, le gritan negro cuando camina, lo increpan a la distancia, lo hostigan, le cuelgan un muñeco ahorcado con su figura desde un puente, parece que lo odian, o aparentan que lo odian o quieren que parezca que lo odian o realmente lo odian, aunque se trata solo de un futbolista que los irrita por sus conductas de la cancha.



Allí, algunos rivales van por él, por sus piernas, no lo soportan. Afuera, en la prensa se debate con ahínco si es una víctima o un provocador. Ese es el día a día para Vinicius Jr, el futbolista brasileño del Real Madrid que vive sus momentos más tensos, no porque no haga goles, sino porque su presencia ha enardecido el peligroso brote de racismo y la violencia en el fútbol.

Hay una horda dispuesta hostigarlo, a cobrarle con patadas e insultos su condición de jugador irreverente o de jugador no español o de jugador que provoca mucho. Vinicius ya hizo su fama, como pasara con Neymar, y ahora sufre en carne propia el peor de los ataques del fútbol: el del racismo.

Vinicius, entre el racismo y la violencia

El caso Vinicius es uno más del largo expediente de racismo en el fútbol europeo. Hay quienes se irritan con la actitud del jugador, cuando se burla, cuando provoca, cuando se besa el escudo con soberbia, cuando hace un bailecito muy brasileño, cuando hace una cabriola o un golazo de esos que más ofenden. Vinicius, a sus 22 años, disfruta de su irreverencia. Incomoda con su irreverencia. Pero la respuesta hacia él ha sido feroz, peligrosa, alarmante.



En cada partido del Real Madrid, o antes, o después, se usa al brasileño como punto de referencia para el ataque. Los hinchas más radicales se agrupan y entonan cánticos despiadados contra él, lo ofenden sin pudor, sin escrúpulos. Y en la cancha, se arman rodeos para atajarlo a patadas. La persecución es en todos los frentes. Vinicius se convirtió en un futbolista odiado y perseguido.



Antes del derby de Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético de Madrid apareció un muñeco con la figura de Vinicius colgado de un puente, ahorcado, con su camiseta, junto a la frase 'Madrid odia al Real', y eso ya fue un caso extremo, un pasar del insulto a la amenaza simbólica. El hecho motivó a una reunión de emergencia de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte en la propia Fiscalía General del Estado español.

El Atlético de Madrid está tardando en sacar un comunicado condenando estos actos.



No puede ser que se llegue al límite de colgar un muñeco de Vinicius de un puente.



No puede ser que se llegue al límite de colgar un muñeco de Vinicius de un puente.

Estos no son aficionados al fútbol, son violentos y racistas. Asco. #TodosSomosVini

El defensa del Real Mallorca Pablo Maffeo (i) disputa el balón ante el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. Foto: EFE

El pasado fin de semana, Vinicius fue más protagonista que nunca en el partido contra el Mallorca. Nuevamente recibió insultos racistas desde algún sector de la tribuna, y eso ya se está volviendo paisaje en cada partido del Madrid fuera de Bernebéu, y cuando el brasileño ya se marchaba del estadio, se escucharon, en un video difundido en redes sociales, nuevos gritos, y otra vez el tema del mono, y del negro y el odio.



Pero no es todo. En la cancha desató la ira de sus rivales, que ejercieron sobre él todo la hostilidad posible: recibió 10 faltas, más que todos los jugadores del partido. Fue una carnicería sobre el rectángulo verde. VInicius, a quien el jugador Maffeo llamó 'llorón' en pleno partido, respondió y se llevó una amarilla. Antes del juego, el propio Maffeo dijo: "No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo, creo que a todo el mundo le pueden sobrar gestos y a Vinicius le sobran".



(No deje de leer: Vinicius estalla contra los cantos racistas de los que ha sido víctima)



El brasileño se ha convertido en el epicentro de la furia rival. Las cifras lo comprueban: es el jugador que más faltas ha recibido en lo que va de la liga española en la temporada: 79, una media de 3,95 por encuentro. Y aunque la cifra alarma, Vinicius la considera corta: "Eso no es cierto, 79 son las pitadas, pero me han hecho muchas más, seguro que más de 100”, dijo.

Y otro dato contundente, es el jugador al que más faltas le hacen entre las cinco grandes competiciones europeas (Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España). Por poner una comparación, Neymar ha recibido 59.

Parece que el problema es Vinicius y es todo lo que pasa a su alrededor. Es un problema del fútbol español

TWITTER

Mientras tanto, el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, manifestó su preocupación: "Parece que el problema es Vinicius y es todo lo que pasa a su alrededor. Es un problema del fútbol español, yo soy parte del fútbol español y tenemos que resolverlo. Parece que es el culpable y es la víctima de algo que yo no entiendo".



En la misma tónica se pronunció su compañero, Federico Valverde: "Dentro del campo trata de disfrutarlo, es su forma de ser. Siempre digo que tantas faltas en un campo es parte del juego, tenemos que defenderlo los compañeros. Otra cosa es el racismo y lo que pasa en los campos, tanta bronca... es un chico de 22 años. No se piensa que tiene la edad de a lo mejor el hijo de muchos que están en la grada. El 'folklore' del equipo es apoyar a tu equipo, pero cuando hay tantos problemas con el mismo futbolista es porque igual tienen problemas en casa y se la agarran con un rival. Creo que Vinicius merece respeto”.

Alarma por racismo

Vinicius en el partido contra el Mallorca. Foto: AFP

El caso Vinicius no se queda en las discusiones mediáticas. Realmente hay preocupación en la Liga y en las organizaciones antirracismo por estos comportamientos, que no son nuevos, que vienen en auge, pero que ahora tienen a Vinicius como centro de atención.



El Movimiento contra la Intolerancia publicó un editorial en el que aborda el caso Vinicius.

Estos hechos convierten a Vinicius en una víctima del racismo, la xenofobia y la intolerancia

TWITTER

"Ningún debate futbolístico, sea el que sea, sobre celebraciones entorno a un gol o cualquier otro de diferente naturaleza, justifica la comisión de un conjunto de ilícitos que suponen discursos y delitos de odio racistas y xenófobos, en las redes, medios, en manifestación de aledaños o en el interior de un campo de juego. Estos hechos convierten a Vinicius en una víctima del racismo, la xenofobia y la intolerancia".



Las agresiones racistas no son hechos aislados. Las han sufrido desde futbolistas anónimos hasta los más famosos de raza o descendencia negra en diferentes épocas: Eto’o, Pogba, Sterling, Mbappé, Balotelli, Neymar… y muchos más. El fenómeno se ha reactivado, se expande como un virus que penetra en los estadios.



Pavel Klymenko de la oficina de desarrollo de FARE (Fútbol contra el racismo en Europa) le dio a EL TIEMPO en 2019 que en los últimos 20 años han habido algunos avances contra el racismo, pero que en los estadios sigue siendo un problema de mucha importancia.



(Más: Vinicius 'ahorcado': aberrante caso de violencia indigna al fútbol mundial)



"El racismo es diferente del abuso general y las palabrotas durante los partidos de fútbol, ​​ya que se dirige a jugadores y fanáticos minoritarios enviando un mensaje de que son menos humanos, que valen menos que todos los demás. Deja profundas cicatrices especialmente con jugadores jóvenes", dijo.



Muchos de estos comportamientos están asociados al auge de algunos grupos 'ultras de fanáticos que tienen una postura racista y xenófoba.



El investigador español Javier Durán González, en su libro El vandalismo en el fútbol, en la década del 90, ya ponía el dedo en la llaga sobre estas agrupaciones de hinchas: “Los brotes racistas y xenófobos que están emergiendo en nuestras sociedades occidentales están encontrando alrededor del fútbol profesional, entre los grupos ultras de hinchas, un buen caldo de cultivo para reclutar adeptos y un lugar privilegiado para su exhibicionismo simbólico”, escribió Durán.



La Liga española inició una investigación para dar con la identidad de los fanáticos agresores contra Vinicius, un expediente abierto que se espera lleve a resultados, identificación, sanciones ejemplares. Mientras tanto, el odio hacia Vinicius se seguirá manifestado con toda su brutalidad, en la cancha y afuera.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​

