Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, abandonó Son Moix tras la derrota de su equipo y después de sufrir diez faltas, visiblemente molesto por lo ocurrido en un partido en el que fue amonestado, y pidió al pasar por zona mixta que los árbitros hablen de la dureza.



"Hay que preguntar a los árbitros", respondió el brasileño, que ha sido víctima de insultos y burlas por parte de un rival y de los hinchas.



El HDLGP de Javier Aguirre diciendo en rueda de prensa previa que había hablado con los jugadores para que respetaran a Vinicius, y una mierda. Ojalá dependan del Real Madrid para bajar en liga y se deje ganar, que vergüenza de liga.#tebasfuera pic.twitter.com/fzeUWY9IwE — VicePB (@Tebas_Dimision) February 5, 2023



En el campo de juego, el habilidoso delantero fue provocado durante la mayor parte del juego por sus rivales, que se burlaron de él.

¿Lo hablaron?



Javier Aguirre, del DT del Mallorca, aseguró que había hablado con sus jugadores para que respetaran a Vinicius, per por las imágenes que se ven en este video eso no fue cierto o los futbolistas se olvidaron de la recomendación.



Una vez terminó el compromiso y el jugador salía del estadio hacia el bus, varios aficionados le pidieron autógrafos y fotos, él accedió, pero otros no lo dejaron en paz con los cánticos homofóbicos.

El odio que hay contra Vinícius Jr no es normal.



¡QUÉ BOCHORNO! 🤮pic.twitter.com/fjJJDrLJIJ — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) February 5, 2023





