Vinicius repondrá camiseta que regaló a niña y que un hombre se la robó

El español Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, catalogó a los brasileños

Vinícius Junior y Rodrygo Goes, autores de dos goles cada uno en la victoria 5-1 frente al Valencia, como “jugadores mágicos” a la vez que afirmó que “es mucho más fácil jugar con jugadores así”.

“Son jugadores mágicos. Tienen un potencial tremendo, son rápidos, tienen gol… es mucho más fácil jugar con jugadores así”, dijo en Realmadrid TV.



Un Nacho que destacó el rendimiento de su equipo. “Nos vamos felices, que es lo importante. Teníamos el objetivo de ganar hoy y hacer un buen partido Ha salido de la mejor manera”, comentó.



“Ha sido un partido muy completo, hemos estado muy bien de principio a fin. Nos vamos felices por ello”, añadió.

La camiseta

Vinicius fue noticia, no solo por lo futbolístico. resulta que una niña asistió al partido. De nombre Adriana, fue al juego con el objetivo de pedirle al brasileño una camiseta y la consiguió.



"Sin embargo, se quedaba corto en su lanzamiento y era captada por el guarda de seguridad, que la recogió para dársela a la pequeña. Al menos, hasta que un personaje apareció de la nada y decidió quitársela, dejando a la niña sin el esperado regalo de su ídolo", dice La Vanguardia.



y agregó: "Las imágenes, que captaba el programa El Desmarque, muestran al espectador en cuestión, que se marcha con la camiseta que Vinicius regalaba a Adriana. Un gesto que no pasaba desapercibido para los espectadores en las gradas ni para los acompañantes de la pequeña, menos aún cuando la niña rompía a llorar desconsolada".



Real Madrid se dio cuenta de lo que pasó y el jugador repondrá la camiseta a la niña para que la lleve.

