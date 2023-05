El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró este lunes muy duro y contundente con la forma en que deberían combatirse los cánticos racistas en los estadios de fútbol, un comportamiento que considera inadmisible.

"Sí, se debe parar el partido. Parar el partido e irnos para casa", declaró Xavi en la previa del encuentro ante el Real Valladolid cuando fue preguntado por los insultos racistas que el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior sufrió este domingo en Mestalla.

Xavi recordó un antecedente similar al de Vinicius



Cuando era futbolista, su excompañero en el Barça, Samuel Eto'o, ya paró un partido en La Romareda y amagó con irse al vestuario. Xavi no estuvo en ese encuentro por lesión, pero recuerda perfectamente lo que ocurrió y cree que plantarse es la mejor solución.

Samuel Eto'o



"Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinícius o Eto'o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf", opinó.



En este sentido, Xavi insistió en que "da igual la camiseta", que Vinícius "es persona antes que futbolista" y que hay que "defender al profesional del fútbol".



Y es que para el técnico catalán no pueden normalizarse unos hechos que solo suceden en un campo de fútbol: "No entiendo como persona y como ciudadano que se tenga que aceptar los insultos. Es la única profesión en la que se acepta. Yo no veo ningún panadero u obrero que reciba insultos en su trabajo", señaló.

Vinicius Junior



"Hay que frenar todo esto. Ves a insultar a un obrero. Seguro que te cae un ladrillo en la cabeza. Yo no tengo que aguantar en mi horario laboral insultos ni desfachateces. Hay que decir basta", añadió.



"No me toca decidir, pero hay que reunirnos y ponernos duros. Es un tema educacional. No se va a un estadio de fútbol a insultar", concluyó Xavi Hernández.



