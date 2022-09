El futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Junior logró el viernes la nacionalidad española, tras meses de espera, según informó esta mañana el club en un comunicado.



"El Real Madrid comunica que nuestro jugador brasileño Vinícius Junior juró la Constitución Española el pasado viernes 2 de septiembre, por lo que desde ese momento posee también la nacionalidad española", señala el Real Madrid.

De esta forma, Vinícius, que aterrizó en España en julio de 2018 tras ser fichado por el Real Madrid, libera al club una plaza de extracomunitario, de la que no dispuso en el mercado de verano para acometer la llegada del delantero Gabriel Jesus, que era del gusto de Carlo Ancelotti como complemente de Karim Benzema.

Vinícius ya disputó ante el Betis el pasado sábado en La Liga Santander su primer partido con el Real Madrid con su doble nacionalidad.



Con 22 años es una de las grandes estrellas de la selección con la que Brasil buscará proclamarse campeón del mundo el próximo diciembre en el Mundial 2022.



En sus mas recientes declaraciones el reconocido jugador dijo que tenía que mejorar en su juego y "seguir evolucionando" para seguir logrando gestas "en el club más grande del mundo".



Y añadió "yodos los jugadores del Real Madrid me enseñan mucho, jugar con Karim que con 34 años sigue evolucionando, me da un plus para crecer. Tengo que seguir con muchas ganas para conseguir algo difícil en el club más grande del mundo", afirmó.



"Estoy con mucha alegría de haber ganado la Champions, pero con muchas ganas de ganar otra. Tenemos buenas sensaciones, el míster nos pide defender el título y para eso debemos tener la cabeza tranquila y hacer lo mejor para el Real Madrid", añadió.

