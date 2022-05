La captación del talento en el Real Madrid alcanzó su máximo esplendor levantando en París su decimocuarta Copa de Europa y con un Vinicius gigante.

Vinicius, un muchachol de 21 años, que aterrizó a los 18 en el estadio Bernabéu, procedente del Flamengo, ilustra el nuevo modelo deportivo de un club, que para intentar esquivar el asedio de los clubes estado como el PSG o el City, apela a un sistema con riesgo, pues apuesta fuerte en la inversión, esperando rédito a corto plazo en el retorno.



Gol y figura



Vinicius Junior costó 45 millones de euros. Antes de la final de este sábado en Saint Denis, su valor según Transfermarkt era de 100 millones de euros.



A partir de ahora, su cotización subirá al alza, y sobre todo ocupará el espacio de negocio e imagen que iba a ocupar Mbappé, tras su renovación con el PSG. Su entendimiento con Benzema fue clave en la trayectoria de la Liga de Campeones. El 1 y el 9.



Courtois, enorme, con tres paradas de fuste a disparos de Mané y Salah, en dos ocasiones, y el toque de Benzema, que convierte en oro molido todo balón que toca, auspiciaron al Real Madrid a ganar de nuevo una Copa de Europa. El uruguayo Fede Valverde (5M€), los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo Goes (45M€ cada uno) y el francés Eduardo Camavinga (31M€) han costado 126 millones de euros.



Hoy su valor es ya de 260 millones de euros. Valverde (65), Vinicius (100), Rodrygo (40) y Camavinga (55). Es el modelo de fichar talento joven. A un precio nada barato, pero eficaz y rentable, adelantándose a sus rivales, en una industria del negocio del fútbol desorbitada.



Al Madrid, este sistema le funciona y es un ejemplo de acierto en los despachos, que le permite vivir con calma en un mercado con una inflación alarmante.



Leer las estadísticas del descanso de disparos a puerta de uno y otro invitaban de nuevo a la reflexión. Diez, del Liverpool, uno del Madrid, de Benzema que fue gol anulado al final.



El Real Madrid ha vuelto este año loco al mundo del fútbol. Especialmente al sector purista, que no puede entender como el Madrid no juega. Solo gana. Compite y gana. Su libreto es claro. Ganó igual al PSG, al Chelsea y al Manchester City.



El gol anulado a Benzema, asustó al Liverpool. Tras el descanso, cambió el decorado. Courtois hizo de Iker Casillas. Y Vinicius puso su gol para la historia. Segunda edad de oro para el Madrid. Al mismo nivel ya que la época de Di Stéfano.



EFE