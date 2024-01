Vinicius y el feo gesto al banco del Barcelona por el que lo destrozan en redes, video

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr., autor de un triplete en la victoria ante el Barcelona (4-1) que le permitió al conjunto blanco alzarse con la Supercopa de España, reconoció que sigue "aprendiendo" y que quiere ser "una persona mejor".

Vinicius, MVP de la final, reconoció que, a veces, quiere "hacer todo por el equipo" y que su carácter puede jugarle malas pasadas.

De nuevo tuvo sus más y sus menos con el banquillo azulgrana tras el cuarto gol y la expulsión de Araujo, por lo que es criticado en las redes sociales.



"Me quedo muy triste, porque todos quieren pelear conmigo, porque saben que al final va a salir en la prensa, que Vinicius hace esto o aquello, pero yo intento estar muy tranquilo y muy centrado en el partido para ayudar lo mejor posible a mis compañeros", dijo en la sala de prensa del Al-Awwal Park.



El brasileño, no obstante, admitió que a veces cruza la línea: "Yo no soy tonto y sé que, a veces, hablo demasiado y hago cosas que no tengo que hacer, pero estoy aquí para mejorar, quiero mejorar y estoy aprendiendo".

Vinicius y Lewandosky. Foto: EFE

Sobre la victoria en el Clasico, Vinicius destacó que el Real Madrid hizo "un partido casi perfecto", ya que "marcarle cuatro goles al Barça no es nada fácil" y explicó por qué celebró el primer tanto como hacía su excompañero Cristiano Ronaldo.



"Cristiano es mi ídolo y él juega aquí", recordó el punta del Real Madrid, que también quiso dedicar su gran actuación.



"Quiero dar las gracias a mi fisio personal, a todos los médicos y fisioterapeutas del Real Madrid y a los compañeros y al míster, que me ha dado la confianza y la oportunidad de llegar hoy a mi mejor versión para este partido, pero que no es aún mi mejor versión", concluyó.

