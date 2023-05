El Comité de Competición del fútbol español decidió dejar sin efecto la tarjeta roja que vio el jugador Vinicius del Real Madrid en el partido ante el Valencia.



(Le puede interesar: Vinicius: policía tomó acciones y hay tres detenidos por insultos racistas, video)

Sin precedentes

Facebook Twitter Linkedin

Vinicius Junior Foto: Biel Aliño. Efe

Esa ha sido la decisión acordada después de una larga reunión del Comité, en lo que ya es catalogado como una decisión sin precedentes.



"Este Comité considera acreditado que la apreciación del colegiado estuvo determinada por la omisión de la totalidad del lance sucedido, lo que vició a radice la decisión arbitral. En efecto, el hecho de que le fuese hurtada una parte determinante de los hechos le abocó a adoptar una decisión arbitraria. Y ello porque le fue imposible valorar de modo adecuado lo que ocurrió, pues en el procedimiento necesario para la adopción de tal decisión se habría producido la omisión de un trámite indispensable para que la misma hubiera podido ser legítima y legalmente adoptada", dice la resolución.

Facebook Twitter Linkedin

Vinicius Junior reacciona tras los insultos racistas de hinchas del Valencia. Foto: José Jordán. AFP



La expulsión de Vinicius fue por "golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido".



De este modo, la Real Federación Española de Fútbol ha atendido la petición hecha por el Real Madrid, que se quejaba de que no se le había mostrado la secuencia completa de lo sucedido en dicha jugada en el corte vislumbrado en el VAR.



Liga había informado de que “ha solicitado todas las imágenes para investigar” los incidentes ocurridos en Mestalla durante el partido entre Valencia y Real Madrid (1-0) en el que el brasileño Vinícius Junior denunció insultos racistas por parte de unos aficionados.



DEPORTES

Más noticias de deportes